The Weeknd établit un record en complétant cinq tableaux d’affichage à la fois

The Weeknd est devenu le premier artiste à figurer en tête des classements Billboard’s Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers simultanément.

Son nouvel album After Hours fait ses débuts au n ° 1, générant le meilleur total des ventes d’ouverture de l’année à ce jour. Il a combiné des unités de 444 000 unités pour la semaine se terminant le 26 mars, selon les données de Nielsen Music / MRC. Pendant ce temps, son single actuel ‘Blinding Lights’ se déplace 2-1, au cours de sa 17e semaine, pour prendre la relève de ‘The Box’ de Roddy Rich lors du sommet Hot 100.

Les 14 chansons de la version originale autoproduite d’After Hours sont sur le Hot 100 en tant que pistes individuelles, ce qui signifie que The Weeknd mène les enquêtes Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers. La performance globale l’aide à grimper 7-1 sur l’Artist 100, prenant le dessus sur Lil Uzi Vert. Kenny Rogers fait ses débuts sur ce graphique au n ° 3.

The Weeknd a expliqué à Billboard cette réalisation quintuple, dans une nouvelle interview par e-mail: «Cela ressemble à une énorme bénédiction. En tant qu’artistes, être reconnu pour ce que nous faisons est la validation ultime. Je partage cet honneur avec mon équipe et mes fans qui me soutiennent sans relâche. »

“Je suis juste contente que le monde soit dedans maintenant”

À propos de la sensation rétro des années 80 d’une grande partie de l’album, il a ajouté: «J’ai toujours eu une admiration pour l’époque avant ma naissance. Vous pouvez l’entendre dès ma première mixtape [House of Balloons, from 2011] que les années 80 – Siouxsie & the Banshees, Cocteau Twins – jouent un rôle si énorme dans mon son. Parfois, cela m’aide à créer un nouveau son et parfois c’est juste évident. Je suis juste contente que le monde soit dedans maintenant. “

Il a ajouté que, dans la crise actuelle des coronavirus, il espère que sa musique “peut aider certaines personnes à échapper à notre réalité, ne serait-ce que pendant une heure de leur journée, alors que nous travaillons tous dur pour surmonter cela ensemble”.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.