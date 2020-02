The Weeknd, Kendrick Lamar fait face à une réclamation pour contrefaçon de Black Panther

Le groupe de rock indépendant basé à Brooklyn, Yeasayer, poursuit The Weeknd et Kendrick Lamar pour violation du droit d’auteur sur “Pray for Me”, créé pour et présenté dans Black Panther en 2018.

Dans un dossier soumis au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Yeasayer allègue que des éléments clés de leur chanson de 2007 «Sunrise» ont été volés non seulement par The Weeknd et Kendrick Lamar, mais aussi par «Pray for Me» producteur / scénariste Martin «Doc» McKinney, écrivain Adam Feeney, UMG, Interscope Records, Aftermath Records et Top Dawg Entertainment.

Et en ce qui concerne le costume lui-même, Yeasayer pense que la «performance chorale distinctive» dans «Sunrise» a été arrachée dans «Priez pour moi».

Selon les plaignants, Kendrick Lamar et The Weeknd ont soulevé la partie vocale de la piste Yeasayer, «l’ont légèrement modifiée», puis l’ont publiée dans Black Panther; «Au moins huit reproductions discrètes» sont présentes dans la version finale de «Priez pour moi», selon la plainte.

Le dossier poursuit en spécifiant les violations exactes qui ont résulté de la violation présumée du droit d’auteur, avant de demander que Yeasayer reçoive «tous les bénéfices des défendeurs» de «Priez pour moi», ainsi que des dommages-intérêts équivalant à «des profits perdus».

Au moment de la rédaction de cette pièce, Kendrick Lamar et The Weeknd n’avaient pas répondu publiquement au procès.

Notamment, Yeasayer a rompu en décembre 2019, après avoir sorti un album, Erotic Returns, en juin. Le groupe de trois membres était ensemble depuis 2006.

De nombreux fans se sont tournés vers les médias sociaux et ont indiqué que les similitudes entre “Sunrise” et “Pray for Me” sont décidément minimes, mais il est tout à fait possible que les jurés puissent prendre une décision différente.

L’année dernière, un jury californien a choqué le monde de la musique en imposant à Katy Perry une amende de 2,78 millions de dollars pour violation du droit d’auteur sur «Dark Horse» de 2013, dont une partie aurait été retirée de «Joyful Noise», une chanson de 2008 du rappeur chrétien Flame.

Il convient de mentionner que les jurés dans le cas de Katy Perry ont choisi des honoraires de moins de 3 millions de dollars bien qu’ils aient eu la possibilité d’imposer une amende pouvant atteindre 41 millions de dollars. Parce que Kendrick Lamar a créé la bande originale de Black Panther et parce que le film a récolté 1,35 milliard de dollars, une petite quantité de dommages (par rapport aux revenus globaux) a encore le potentiel d’apporter à Yeasayer un énorme salaire.