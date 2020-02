The Weeknd marque son premier single n ° 1 au Royaume-Uni avec ‘Blinding Lights’

The Weeknd a marqué son premier single n ° 1 au Royaume-Uni avec “Blinding Lights”, qui grimpe du n ° 2 dans sa dixième semaine dans l’enquête de la société Official Charts Company.

Le morceau synth-pop est sur la carte depuis la deuxième semaine de décembre, quand il a fait ses débuts au n ° 12 avant de tomber au n ° 17. Dans une histoire très inhabituelle pour un single qui finit par faire le n ° 1, il a ensuite chuté à nouveau au n ° 20 et figurait parmi les 40 premiers du compte à rebours publié juste après Noël.

‘Blinding Lights’ a ensuite rebondi de façon spectaculaire au n ° 11 avant d’atteindre le top dix pour la première fois il y a cinq semaines, au n ° 10. Il a ensuite grimpé de 8-4-2 avant son arrivée au sommet aujourd’hui, avec des unités combinées rapportées par l’OCC à 63 000. C’était 8 000 de plus que son plus proche rival, «The Box» de Roddy Ricch.

Le précédent single le plus performant du Weeknd au Royaume-Uni était Starboy en 2016, avec Daft Punk, qui a culminé au n ° 2 en octobre 2016. Il a été retenu n ° 1 par «Say You Won’t Let Go» de James Arthur. Il a d’abord fait les best-sellers britanniques en juillet 2012 en tant qu’invité sur l’entrée n ° 37 de Drake «Crew Love», et en tant qu’artiste vedette avec le succès n ° 4 du début de 2015 «Earned It».

Le chanteur, écrivain, producteur et acteur canadien a accumulé un impressionnant palmarès de singles au Royaume-Uni, y compris un total de huit top dix apparitions, pour un total de 47 semaines. Il a visité le top 40 à 18 reprises et le top 75 à 34 reprises. Ses titres ont atteint un total de 176 semaines dans le top 40 et 277 dans le top 75.

«Blinding Lights», qui est également la bande originale d’une publicité pour Mercedes Benz, a rapidement suivi son autre nouvelle chanson «Heartless» lorsque les deux ont été libérés en novembre. The Weeknd a co-écrit ‘Lights’ avec Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Max Martin et Oscar Holter, et l’a produit avec Martin et Holter.

