The Weeknd obtient un important parrainage de Verizon avant la tournée mondiale

The Weeknd du Canada a conclu un important partenariat promotionnel avec Verizon, le plus grand fournisseur de services de téléphonie cellulaire en Amérique.

Selon les détails envoyés par Verizon, l’accord de parrainage se concentrera sur la tournée After Hours de The Weeknd qui vient d’être annoncée. Les détenteurs de billets inscrits à Verizon Up, le programme / application de récompenses de Verizon, auront accès “à une expérience exclusive sur scène” avec d’autres utilisateurs de Verizon Up. De plus, The Weeknd rencontrera des invités équipés pour certains concerts, qui n’ont pas encore été spécifiés.

L’aspect le plus excitant de l’accord est peut-être un «concert exclusif Verizon Up de The Weeknd». Des détails supplémentaires, notamment une date et un lieu, seront disponibles plus tard cette année.

Parlant de l’accord de Verizon, The Weeknd a déclaré que «la connexion avec mes fans est primordiale» et qu’il pense que ce parrainage lui permettra de se rapprocher de plus de ses supporters.

Les expériences latérales susmentionnées ne seront disponibles que pendant les concerts américains de The Weeknd. Verizon Up est téléchargeable gratuitement pour les abonnés de Verizon Wireless.

L’étape nord-américaine de la tournée After Hours de The Weeknd devrait débuter le 11 juin avec un concert dans le pays d’origine de l’artiste. Après deux spectacles supplémentaires au Canada, The Weeknd devrait faire une tournée aux États-Unis début septembre. Après une brève pause sur la route, le joueur de 30 ans se rendra en Europe pour une série de performances en octobre et novembre.

Les clients Ticketmaster pourront accéder aux billets en prévente du After Hour Tour le mardi 25 février à 10h00 HNE (7h00 HNP). Notamment, les billets de quelques emplacements ne seront pas disponibles avant le 28 février.

Le quatrième album du Weeknd, After Hours, sortira le 20 mars. Trois des chansons de l’œuvre de 14 pistes – “Heartless”, “Blinding Lights” et “After Hours” – ont été publiées en single.