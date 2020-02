The Weeknd partage la chanson titre et l’illustration de l’album “ After Hours ”

The Weeknd a partagé la chanson titre de son quatrième album studio à venir After Hours, ainsi que la révélation de sa pochette et de sa date de sortie le 20 mars.

La piste de six minutes a une intro cinglante et en écho qui s’ouvre sur une pièce mesurée et rythmée avec la star qui chante “Ton corps à côté de moi n’est qu’un souvenir / Je tombe trop profondément, oh / Sans toi, Je dors / C’est sur moi, seulement moi, oh / Parle-moi, sans toi, je ne peux pas respirer. Vous pouvez écouter la chanson romantique et émouvante ici:

L’artiste en tête du classement a annoncé le titre de l’album le 15 février avec une vidéo teaser. Il a partagé les morceaux ‘Blinding Lights’ et ‘Heartless’ en novembre; “Heartless” a dépassé le Hot 100 de Billboard à la mi-décembre pour devenir son quatrième numéro 1 américain.

Plus tôt ce mois-ci, The Weeknd a réalisé son premier single n ° 1 au Royaume-Uni avec “Blinding Lights”, dans sa dixième semaine sur le compte à rebours officiel de la société Charts. Il a écrit la chanson avec Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Max Martin et Oscar Holter. Il a établi un partenariat avec le constructeur automobile Mercedes-Benz en tant que directeur créatif de leur nouvelle campagne publicitaire mondiale, qui présente «Lumières aveuglantes».

The Weeknd a interprété les deux chansons dans The Late Show With Stephen Colbert les 5 et 6 décembre. Les deux premières sorties de l’album ont dépassé les flux Spotify de 500 millions plus tôt ce mois-ci, la cinquième fois que l’artiste canadien atteignait cette marque avec un projet d’album.

Les trois chansons figureront sur les 14 chansons d’After Hours, qui sera le premier album complet de The Weeknd depuis Starboy en 2016. En 2018, il a sorti l’EP My Dear Melancholy, qui comprenait les singles «Call Out My Name», «Wasted Times» et «Try Me».

Comme il a également été signalé, la triple star de Toronto, lauréate d’un Grammy, a un rôle de camée dans le film Uncut Gems de Safdie Brothers, avec Adam Sandler, qui a ouvert ses portes dans les cinémas américains le 25 décembre.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.