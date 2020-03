The Weeknd partage la version Deluxe d’After Hours: écouter

Vendredi 20 mars, le Weeknd a sorti son nouvel album studio After Hours. Maintenant, il a partagé une édition de luxe du LP, qui propose quatre remixes et un enregistrement live de sa récente performance Saturday Night Live. Trouvez les nouvelles versions, qui incluent Lil Uzi Vert, OPN, Chromatics et plus encore, ci-dessous.

After Hours présente les contributions de Daniel Lopatin, Max Martin, Metro Boomin, Frank Dukes, Illangelo et Kevin Parker de Tame Impala, qui a co-écrit «Repeat After Me (Interlude)». Lisez “6 plats à emporter du nouvel album de Weeknd, After Hours” sur le Pitch.

