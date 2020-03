The Weeknd partage trois nouvelles chansons de l’album Deluxe After Hours

The Weeknd a partagé trois nouvelles chansons sur l’édition de luxe de son nouvel album, After Hours.

Plus d’une semaine après la sortie de son album, l’artiste canadien a publié plusieurs teasers vidéo sur ses comptes de médias sociaux dimanche. Les clips montraient le chanteur à l’intérieur d’un casino, comme un morceau inédit joué en toile de fond. L’un des messages était sous-titré, «quelques berceuses ce soir» – confirmant assez bien que de la nouvelle musique était en route.

Peu de temps après, les nouvelles chansons de The Weeknd “Nothing Compares”, “Missed You” et “Final Lullaby” ont été ajoutées au LP en tant que pistes bonus et vous pouvez entendre les trois pistes ci-dessous.

The Weeknd a déjà publié plusieurs vidéoclips pour ses singles After Hours, tels que “ Blinding Lights ”, “ In Your Eyes ” et “ Heartless ”. Chaque vidéo présente le Weeknd portant son nouveau look qui comprend un nez bandé sanglant, un costume rouge et les yeux noirs.

La suite de Starboy en 2016, The Weeknd a sorti After Hours plus tôt ce mois-ci après avoir prévisualisé l’album avec les singles susmentionnés, le chanteur a échantillonné Elton John sur l’album coupé “ Scared to Love ”, que John a salué depuis sa sortie.

S’entretenant avec Zane Lowe lundi dans le cadre d’une nouvelle série d’interviews quotidiennes dans laquelle l’hôte Apple vérifie les artistes de haut niveau pendant l’auto-quarantaine, John a déclaré: «Je suis tellement époustouflé juste pour faire partie de son dossier. Pour quelqu’un de mon âge et comme quelqu’un qui aime ce qu’il fait, je suis tellement ravi et je l’aime juste. “

John a également exprimé son admiration pour la prochaine génération d’artistes talentueux du Royaume-Uni qui ont suivi ses traces, notamment Tom Odell, James Blake, Lewis Capaldi et Sam Smith.

The Weeknd est apparu sur Saturday Night Live début mars (avant la fin du spectacle en raison de la pandémie de COVID-19) et a interprété «Blinding Lights» et «Scared to Live». Il est également apparu dans un sketch intitulé «On the Couch», dans lequel il a formé un trio avec Kenan Thompson de SNL. et Chris Redd pour une chanson R&B sur le fait de dormir sur le canapé après avoir craché un amoureux.

