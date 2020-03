The Weeknd partage trois nouvelles chansons: écouter

The Weeknd a partagé trois nouvelles chansons sur l’édition de luxe d’After Hours. “Nothing Comparees”, “Missed You” et “Final Lullaby” ont été ajoutés au LP en tant que morceaux bonus. Écoutez-les ci-dessous.

After Hours est arrivé le 20 mars, marquant le suivi de Weeknd de My Dear Melancholy et Starboy. The Weeknd a publié plusieurs clips pour ses singles After Hours, tels que “Blinding Lights”, “In Your Eyes” et “Heartless”. Chaque clip montre le Weeknd portant son nouveau look: un costume rouge, des yeux noirs et un nez ensanglanté et bandé.

