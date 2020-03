The Weeknd perd la tête en sanglant Nouvelle vidéo «In Your Eyes»

The Weeknd a partagé une vidéo pour “In Your Eyes”, une piste de son dernier record After Hours. Dans le clip réalisé par Anton Tammi, l’alter ego pourpre d’Abel Tesfaye traque une jeune femme (Zaina Miuccia) avec un couteau géant. Ça ne finit pas bien pour lui. Trouvez la vidéo ci-dessous.

After Hours est le premier album du Weeknd depuis My Dear Melancholy en 2018. Il a prévisualisé le disque avec plusieurs singles, dont «Blinding Lights», «Heartless» et «After Hours». Tesfaye a également partagé une édition de luxe de l’album, qui comprend quatre remixes et un enregistrement en direct de “Scared to Live” de sa récente performance Saturday Night Live.

Lisez le morceau “Repeat After Me (Interlude)”, ainsi que “6 Takeaways From the Weeknd’s New Album, After Hours” sur le Pitch.

.