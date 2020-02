The Weeknd révèle le titre de son prochain album, After Hours

The Weeknd a annoncé que son nouvel album s’intitule After Hours. Pour l’instant, l’artiste n’a pas encore dévoilé la date de sortie du nouvel album.

Dans la vidéo teaser After Hours – que vous pouvez voir sur Instagram – Les fans de Uncut Gems pourraient remarquer que le début du clip reflète la séquence d’ouverture du film mettant en vedette Adam Sandler et The Weeknd lui-même lorsque la caméra emmène les téléspectateurs dans un voyage à travers le joyau, une rare opale noire d’Éthiopie, qui est par coïncidence où le 29 -le chanteur âgé (de son vrai nom Abel Tesfaye) est originaire.

Tesfaye imite ensuite les prises de vue cristallines complexes qui finissent par faire un zoom arrière pour mettre en valeur les phares de son cabriolet rétro. Ses intonations R&B bien connues résonnent en arrière-plan alors qu’il sort d’un tunnel et pénètre dans une ville dans un plan à l’envers qui brouille les lumières aveuglantes avant d’épeler le nom du LP, After Hours, lettre par lettre.

Vers la fin de l’année dernière, le chanteur torontois a sorti deux singles principaux de l’album, ‘Blinding Lights’ et ‘Heartless’. Ce dernier titre a remporté la première place du classement des 100 meilleures chansons de Rolling Stone après avoir affronté le classique de Noël de Mariah Carey. ‘Tout ce que je veux pour noël, c’est toi.’

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, The Weeknd a enregistré son premier single britannique n ° 1 avec “Blinding Lights”, au début du mois. La chanson est passée du n ° 2 à la première place de sa dixième semaine dans l’enquête de la société Official Charts Company.

Le morceau synth-pop est sur la carte depuis la deuxième semaine de décembre, quand il a fait ses débuts au n ° 12 avant de tomber au n ° 17. Dans une histoire très inhabituelle pour un single qui finit par faire le n ° 1, il est ensuite retombé au n ° 20 et figurait parmi les 40 premiers du compte à rebours publié juste après Noël.

‘Blinding Lights’ a ensuite rebondi de façon spectaculaire au n ° 11 avant d’atteindre le top dix pour la première fois il y a cinq semaines, au n ° 10. Il a ensuite grimpé de 8-4-2 avant son arrivée au sommet aujourd’hui, avec des unités combinées rapportées par l’OCC à 63 000. C’était 8 000 de plus que son plus proche rival, «The Box» de Roddy Ricch.

