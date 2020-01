The Weeknd sort l’étrange clip “Blinding Lights”

Avant la fin de 2019, le bon Abel Tesfaye –Meilleur connu de tous Le week-end– a annoncé le lancement d’un couple de célibataires après presque trois ans de la première de son dernier album studio, Starboy, et un EP extrêmement émouvant (idéal pour tous ceux qui ont le cœur brisé) appelé My Dear Melancholy. Ce qui était excitant, c’était d’entendre ce que le musicien nous apportait de nouveau, car dans chaque album qu’il sort il se réinvente.

Le résultat a été deux rolas qui ont toute l’ambiance et le son de la musique des années 80, “Heartless” et “Blinding Lights”. Dès la première chanson, nous avons déjà vu la vidéo officielle, qui nous a fait sortir de la vague parce que nous voyons le chanteur vivre la vie folle à Las Vegas, entre casinos et excès, mais maintenant The Weekend a sorti la vidéo du deuxième single – ce qui est encore plus bizarre que le précédent-.

Ce visuel a été filmé par Anton Tammi, qui a travaillé avec des artistes comme Lykke Li et qu’il était également en charge de la vidéo de la vidéo “Heartless”. Comme si c’était la suite d’une histoire, nous revoyons The Weeknd dans «la ville du péché» avec le même costume rouge, seulement que contrairement au dernier clip ici, nous le voyons battu, ensanglanté et riant pour une raison étrange.

Au cours des presque quatre minutes et demie, nous suivons le chemin du chanteur à travers Las Vegas au volant d’une voiture de sport à pleine vitesse, tout ce qui change quand il arrive dans un bar où il rencontre un chanteur japonais dont il tombe amoureux. À la fin, le chanteur finit par être touché par la sécurité du lieu et nous revenons au début, avec lui en riant de tout ce qui s’est passé. Maintenant, comme dirait Paty Chapoy, c’est très intéressant mais très étrange.

Sans plus en dire, Regardez ci-dessous l’étrange vidéo The Weeknd présentée pour “Blinding Lights”: