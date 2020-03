The Weeknd sort un nouvel album ‘After Hours’

The Weeknd a sorti son quatrième album studio, After Hours, la suite très attendue de Starboy en 2016.

La star du R&B a partagé le premier single “Heartless” en novembre, ce qui semble être une vie, entailler son quatrième single n ° 1. Il a rapidement suivi le succès avec ‘Blinding Lights’, qui lui a valu son premier single britannique n ° 1.

Le chanteur a également partagé deux visuels pour les deux singles, ainsi qu’un court-métrage de cinq minutes intitulé «After Hours».

Tous les visuels partageaient la même esthétique minable des années 70, comme After Scores de Martin Scorsese rencontre Taxi Driver. Qu’il trébuche sur l’acide sur le Strip de Las Vegas ou qu’il conduise tard dans la nuit au centre-ville de Los Angeles, The Weeknd a créé un nouveau personnage sinistre pour ce nouveau cycle d’albums.

Avec ses lunettes noires, ses gants de conduite en cuir et son nez cassé, le Weeknd a adopté un personnage spécifique qui est loin du crooner séduisant de ses projets précédents.

Au milieu de son déploiement d’album, de ses apparitions télévisées tard dans la nuit et de sa tournée mondiale de 67 dates toujours d’actualité, une pandémie mondiale a éclaté, COVID-19 changeant complètement la façon dont les artistes peuvent sortir, interpréter et promouvoir un nouvel album.

Comme Abel l’a déclaré à ses fans dans un communiqué de presse jeudi après-midi, “Que la musique nous guérisse tous pendant ces temps sombres”.

Avant même l’arrivée d’After Hours, la chanteuse canadienne a battu le record de la plupart des pré-sauvegardes de l’histoire d’Apple Music, avec près de 1000000 d’albums pré-ajoutés avant la sortie, dépassant le précédent record détenu par Billie Eilish en 2019.

Au dessus de cours de sa carrière, The Weeknd a collaboré avec d’innombrables musiciens, il est donc surprenant qu’After Hours soit une affaire solo sur le devant des longs métrages invités. Les seuls invités sont des producteurs, Oneohtrix Point Never, Max Martin, Metro Boomin et Kevin Parker de Tame Impala, qui ont été crédités en tant qu’écrivain sur le morceau ‘Repeat After Me (Interlude)’.

Pour soutenir son nouvel album de 14 titres, The Weeknd devrait toujours prendre la route en juin pour une tournée mondiale massive, avec le soutien de Sabrina Claudio et Don Tolliver aux arrêts américains et de Black Atlass (en remplacement de 88 Glam) et Sabrina à nouveau dans L’Europe .

The Weeknd a également fait équipe avec Postmates pour la «série de blogs intitulée The Receipt», mettant en évidence l’historique des commandes d’Abel depuis le studio jusqu’au tournage de son clip «Blinding Lights». Dans le cadre de cette édition spéciale de Le ticket de caisse, Postmates fera un don au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de la Fondation des Nations Unies pour soutenir les agents de santé en première ligne, maintenir les unités de soins intensifs et accélérer la recherche et le développement de vaccins et de produits thérapeutiques.

After Hours peut être acheté ici. Voir la liste complète des pistes ci-dessous.

Après des heures

‘Seul encore’

‘Trop tard’

«Le plus dur à aimer»

«Peur de vivre»

«Snowchild»

«Escape From L.A.»

‘Sans coeur’

‘Foi’

«Lumières aveuglantes»

‘Dans tes yeux’

«Sauvez vos larmes»

«Répéter après moi (interlude)»

‘Après des heures’

«Jusqu’à ce que je saigne»