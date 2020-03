The White Buffalo annonce le concert en direct «On The Widow’s Walk»

Au milieu des reportages et des inquiétudes croissantes concernant la pandémie de COVID-19, The White Buffalo a annoncé un concert unique en direct le dimanche 5 avril sur Cadenza.tv.

Le chanteur-compositeur-interprète Jake Smith fera ses débuts avec de nouveaux morceaux de son prochain album produit par Shooter Jennings, On The Widow’s Walk, le 17 avril sur Snakefarm Records, avec quelques vieux favoris et une session de questions-réponses avec les fans.

Le concert aura lieu dimanche 5 avril à 12 h 00 HNP / 15 h 00 HNE sur le partenaire de streaming de Buffalo, Cadenza.tv.

“Comme la plupart d’entre vous, moi, les mondes de Matt (batterie) et Christopher (basse) ont été complètement bouleversés”, a expliqué Smith dans un communiqué. «Notre objectif avec ce flux en direct est de répandre un peu de joie et de rassembler la communauté mondiale de White Buffalo en vous donnant la chance d’entendre d’abord des parties du nouveau record. Cela ne se produira qu’une seule fois en direct, alors assurez-vous de saisir un laissez-passer numérique et de l’enregistrer dans votre calendrier! “

Cadenza.tv rapproche les fans de musique des artistes qu’ils aiment avec un nouvel art en streaming en direct. La société, dont le siège est à Los Angeles, en Californie, travaille main dans la main avec chaque artiste pour raconter une histoire hors scène capturée comme un événement en direct pour les fans à apprécier dans le monde entier. Chaque production est de première qualité mais reste brute, non coupée et authentiquement adaptée à tout genre de musique.

Comme de nombreux autres artistes, The White Buffalo avait un calendrier de tournée robuste prévu pour ce printemps qui comprenait initialement des dates au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Désormais, les fans ont la chance de le découvrir en direct dans un environnement de production élevée.

L’accès au flux en direct exclusif de The White Buffalo: On The Widow’s Walk coûte 10 $. Pour vous joindre au streaming, visitez le site officiel de l’événement. Le flux en direct peut être regardé sur n’importe quel appareil.

On The Widow’s Walk est une déclaration audacieuse et convaincante d’un talent unique; un artiste dont l’instinct de travail entre les lignes musicales a vu son étoile monter en flèche. Il fait suite à sa sortie en 2017, Darkest Darks, Lightest Lights.

L’album a été produit par Shooter Jennings, qui a également travaillé sur l’album solo de Duff McKagan Tenderness et sur le prochain album de Marilyn Manson.

“J’ai été choqué par la voix de Jake et son lyrisme”, a déclaré Jennings à Louder Sound dans une interview. «C’était intimidant. Mais nous avons passé un très bon moment à allumer nos inspirations ensemble. Jake est l’un des meilleurs sur le marché. »

On The Widow’s Walk sort le 17 avril et peut être précommandé ici.