The White Stripes annonce la sortie du 20e anniversaire de De Stijl

Une nouvelle version compagnon pour célébrer le 20e anniversaire de De Stijl des White Stripes a été annoncée. Il s’agit du dernier opus de la série d’abonnements Vault de Third Man Records, qui propose des versions exclusives pour les abonnés. L’ensemble 2xLP est chargé d’enregistrements inédits et de raretés sur vinyle blanc et rouge, emballé dans un étui rigide avec un DVD en direct et un livret de photos, des dépliants, etc. Parmi les bonus inclus, on trouve des reprises d’AC / DC («Let There Be Rock» et «Dog Eat Dog») et du Velvet Underground («After Hours»), ainsi que des démos de boombox de Jack White. La date limite d’inscription au forfait est le 30 avril.

Lisez «À l’intérieur de la nouvelle usine de pressage du troisième homme de Jack White» sur le terrain.

