The White Stripes débute une partie de son puissant set à Coachella 2003!

Sans doute l’une des premières les plus excitantes des derniers jours –Pendant que nous sommes dans notre maison– était celle du documentaire Coachella: 20 ans dans le désert, L’histoire du légendaire festival d’Indio, en Californie, où ils nous ont montré comment un des plus grands espaces de musique est né et comment il est devenu la scène la plus importante pour toutes sortes d’artistes. Bien qu’il soit intéressant de connaître les histoires des personnes impliquées dans le festival, Ce que beaucoup aimaient, c’était de revivre certaines performances désormais légendaires.

Depuis la réunion du Pixies, Beyoncé montrant un spectacle jamais vu auparavant, Kanye West avant de devenir fou Dr dre avec l’hologramme de Tupac Shakur ou Daft punk Volant la tête de tout le monde à côté de sa pyramide, nous avons été reconnaissants de voir même ces présentations épiques pendant des minutes paires. Cependant, il était inévitable de mentionner The White Stripes dans le documentaire, car son set à Coachella 2003 était l’un des meilleurs de cette édition.

Cette année-là, Jack et Meg White se sont tenus sur la scène principale du festival pour donner une véritable chaise de rock, soutenue par l’album acclamé Elephant. Il y avait 18 chansons que le duo a osées, où des chansons qui sont maintenant des classiques sonnaient comme “The Hardest Button to Button”, “Hotel Yorba”, “We Going To Be Friends”, leur reprise de “Jolene” de Dolly Parton et bien sûr, l’emblématique “Seven Nation Army”. Un ensemble puissant, comme nous en avions l’habitude.

Mais À l’intérieur de Coachella: 20 ans dans le désert, nous pouvons voir les rayures blanches, s’aventurer “Dead Leaves and the Dirty Gorund” de son troisième album studio, White Blood Cells, un de ces morceaux qui montrait à quel point ils pouvaient être puissants, d’autant plus que c’était juste deux d’entre eux qui jouaient de la batterie et de la guitare, sonnant comme s’ils avaient 3 autres musiciens qui les accompagnaient.

Maintenant en collaboration avec le festival et le label Jack White, Third Man Records, Nous pouvons voir une partie de la présentation de ceux de Detroit dans cette édition, dans laquelle pour beaucoup c’était la meilleure scène du groupe, en tant que compositeurs et donnant des spectacles. Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Lâchez ce que vous faites et découvrez The White Stripes en jouant “Dead Leaves and the Dirty Ground” à Coachella 2003 ci-dessous:

Oui si vous n’avez pas vu le documentaire Coachella: 20 ans dans le désertVous pouvez lui donner un coup dur après avoir vu les White Stripes donner des conférences sur la façon dont vous devriez vous balancer ici: