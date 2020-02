The White Stripes partagera du matériel inédit pour le 20e anniversaire de ‘De Stijl’

Bien que cela nous fasse sentir un peu vieux, se tourner pour voir les anniversaires de nos albums préférés est quelque chose qui nous remplira toujours de nostalgie pour le bien. Les meilleurs souvenirs circuleront dans l’esprit lorsque nous entendrons cette musique pour la première fois et comment nous nous connecterons avec elle. Pour cela, The White Stripes, le groupe qui nous a quittés en 2011, veut que nous nous souvenions de leur deuxième album De Stijl à l’occasion de leur 20e anniversaire.

Pour fêter grand avec vos fans, le groupe formé par Jack White et Meg White va faire un double vinyle avec du matériel inédit des sessions de Depuis Stijl. En tant que démos acoustiques pour l’album, enregistrements live, faces B exclusives et reprises de groupes tels que AC / DC et The Velvet Undergruound entre autres. Cet album sortira exclusivement via l’abonnement de Third Man Records Vault.

Stijl, lancé en 2000, est devenu au fil du temps un favori des fans de White Stripes, en raison de la simplicité de la fusion du blues et du punk qui gère le groupe dans les 13 rolas du disque. Deux ans après sa sortie, De Stijl atteint le numéro 38 de la liste des albums indépendants de Billboard.

Le premier LP présente des versions inédites de Burt Bacharach, de «Je ne sais pas quoi faire de moi-même» de Hal David et Thee Headcoats avec “You’re Right, I’m Wrong”, enregistré à Melbourne, Australie en 2000. Pendant ce temps, le deuxième album a un concert live du spectacle qu’ils ont donné sur The Magic Stick à Detroit, qui comprend des versions de «Let There Be Rock» d’AC / DC et «After Hours» de The Velvet Underground, le dernier que Meg White chante.

Pour couronner le tout, le forfait anniversaire comprendra des objets de collection tels qu’un cahier avec des photographies exclusives et une écriture manuscrite de Jack White. Ici, nous quittons l’art et les listes de pistes pour nous enthousiasmer:

Liste de pistes LP1

1. La vérité ne fait pas de bruit

2. Le meilleur ami d’un garçon

3. Soeur, connaissez-vous mon nom?

4. Je suis obligé de tout emballer

5. Attendre

6. Champs de vanille

7. Piano Octaves

8. Tu as raison, je me trompe

9 Je ne sais pas quoi faire de moi

Tracklist LP2 (réveillon du Nouvel An 2001 au Magic Stick, Detroit)

1. Let There Be Rock (couvercle AC / DC)

2. Dog Eat Dog (couverture AC / DC)

3. Vous êtes plutôt beau (pour une fille)

4. Bonjour opérateur

5. Lettre de décès

6. Petit oiseau

7. Seigneur, envoie-moi un ange

8. Feuilles mortes et terrain sale

9. Apple Blossom

10. Briques cassées

11. Canon

12. La vérité ne fait pas de bruit

13. Jolene

14. Je m’ennuie

15. Construisons une maison / retour à Memphis

16. Suzy Lee

17. After Hours (Velvet Underground cover)