The Whitest Boy Alive lance sa première chanson en 11 ans intitulée “Serious”

Cette année nous réserve beaucoup de surprises musicalement parlant, et surtout, la plupart sont très bonnes. L’un des retours les plus attendus depuis longtemps a été celui de The Whitest Boy Alive, car après presque cinq ans de séparation, le groupe est revenu en 2019 pour donner un spectacle au Chili. Depuis lors, ils ont annoncé quelques dates pour cette année – deux prévues dans notre pays – pour jouer des chansons qui ont marqué nos vies, mais quelque chose que nous nous demandions toujours, avec ce retour, nous aurons de la nouvelle musique?

Heureusement pour nous tous, la réponse à cette grande question a été oui, car c’était très compliqué qu’avec le talent et l’étincelle qu’Erlend, Marcin, Sébastien et Daniel ne soient pas allés au studio pour jammer et enregistrer de nouveaux morceaux. Il y a quelques jours sur leurs réseaux sociaux, ils ont clarifié toutes les rumeurs car a annoncé qu’après 11 ans sans sortir un disque ou une chanson, ils sortiraient un single fraîchement sorti du four appelé “Serious”.

Avant de le libérer et fidèle à sa coutume d’être toujours proche de ses fidèles, le cher Erlend Øye a pris une escapade à travers Mexico pour donner un spectacle secret à quelques fans – qui ne retiraient plus ses lunettes – dans lequel avec une guitare acoustique, il a joué certaines des chansons les plus importantes de The Whitest Boy Alive et présente d’ailleurs ce nouveau single, mais maintenant nous pouvons enfin entendre tous les mortels.

“Serious” est une chanson minimaliste, parce qu’il a cette vague tropicale avec des colorants de plage où l’on peut écouter ce piano électronique caractéristique de toutes ses chansons accompagnant les accords veloutés tandis que les tambours créent un rythme dansant. Ce sont trois minutes de pur génie et de polyvalence, dans lesquelles les membres du groupe nous montrent les compétences qu’ils ont avec leurs instruments. Un excellent sujet de retour, calme mais énergique.

Détendez-vous et Laissez The Whitest Boy Alive alléger sa journée en écoutant sa nouvelle chanson “Serious” ci-dessous:

Et rappelez-vous qu’Erlend et compagnie ils reviendront dans notre pays pour donner quelques spectacles, à commencer par leur présentation attendue au festival Pa’l Norte où ils partageront le projet de loi avec The Strokes, Tame Impala, Alejandro Fernández et bien d’autres, pour plus tard en tête de l’édition 2020 de Vaivén ainsi que des noms comme Foster The People, Cut Copy, DJ Snake, Lany et Hercules et Love Affair. Vous ne pouvez sans doute pas les manquer car nous ne savons pas si c’est la dernière chance que nous avons de voir The Whitest Boy Alive dans notre pays.