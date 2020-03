The Whitest Boy Alive sortira de nouvelles musiques après 11 ans!

“Du coup, ça m’a semblé une bonne idée d’aller quelque part, de préférence dans un endroit éloigné, et de faire un concert ou deux pour célébrer la qualité de ces albums (Dreams and Rules)”. C’est ainsi que The Whitest Boy Alive a subtilement annoncé son retour en tant que groupe depuis sa séparation en 2014. À partir de ce moment, ses millions de fans n’ont plus rien d’autre à leur disposition que d’excellentes nouvelles comme l’annonce d’une tournée mondiale qu’il jouerait. Le Mexique à deux reprises: Pa’l Norte à Monterrey et Vaivén à Los Jardines de México.

Si cela nous avait déjà avec un pied “de l’autre côté”, attendez ce que nous allons vous dire. Si vous êtes fans du monde plein de bonnes vibrations, d’amour et de goût au rythme des percussions douces et des mélodies calmes créées par la guitare d’Erlend, vous feriez mieux de vous sentir et de vous préparer. The Whitest Boy Alive a annoncé qu’il sortira bientôt une nouvelle chanson! Cette annonce a été faite via leur compte Facebook officiel dans lequel ils disent: “Il y a des rumeurs selon lesquelles nous allons sortir une nouvelle chanson, c’est vrai!”.

Cette nouvelle chanson, toujours sans nom ni date de sortie, deviendrait le prochain matériau de The Whitest Boy Alive depuis leur sortie dans les Rules 2009, leur deuxième album studio rempli de rôles tels que “Intentions”, “Timebomb” et “High On Les talons. “

Arrivant comme la plus agréable surprise de la semaine, maintenant qu’on y pense froidement, il était difficile de ne pas imaginer Erlend, Marcin, Sebastian et Daniel entrer en studio et s’entraîner sans avoir un bon riff de guitare là-bas, une bonne progression de de la basse, des percussions inspirantes ou des paroles qui doivent être accompagnées du génie de The Whitest Boy Alive. On ne sait pas encore si cette chanson est la première d’une longue série ou s’il s’agira d’une seule sortie.

Pour que le sang bouillonne comme il se doit, nous quittons ici la première présentation du Whitest en sept ans au Chili jouant le bien-aimé “Burning”: