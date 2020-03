The Who annonce des dates de tournée reprogrammées au Royaume-Uni et en Irlande

Rockers légendaires L’OMS ont annoncé les dates reprogrammées pour leur tournée au Royaume-Uni et en Irlande.

Le groupe a reporté le trek, qui devait commencer le 16 mars à Manchester à la Manchester Arena et se terminer le 8 avril à la Wembley SSE Arena, en raison de l’évolution de la situation des coronavirus.

Chanteur Roger Daltrey a déclaré aux fans la semaine dernière que les concerts “peuvent être la dernière fois que nous faisons une tournée de ce type, alors gardez ces billets, car les spectacles seront fantastiques.”

Guitariste Pete Townshend a déclaré que lui et ses camarades de groupe “n’ont pas pris cette décision facilement, mais étant donné les inquiétudes concernant les rassemblements publics, nous n’avons pas pu aller de l’avant”. Il a ajouté que “si un fan attrapait un coronavirus QUI concert, ce serait un de trop. “

Tous les billets pour les dates originales restent valables.

L’OMS Dates de la tournée de mars 2021:

05 mars – 3 Arena, Dublin



08 mars – M&S Bank, Liverpool



10 mars – SSE Hydro, Glasgow



12 mars – Utilita Arena, Newcastle



15 mars – First Direct Arena, Leeds



17 mars – Resorts World Arena, Birmingham



22 mars – SSE Arena, Wembley



24 mars – Motorpoint Arena, Nottingham



27 mars – Motorpoint Arena, Cardiff



29 mars – Manchester Arena, Manchester

Malheureusement, L’OMS ne pourra pas se présenter au Royal Albert Hall le 28 mars dans le cadre de la Teenage Cancer Trust montre, mais a l’intention de reporter ce spectacle aussi, avec plus de nouvelles à suivre.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 200 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 8 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense .

