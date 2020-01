The Who, Foo Fighters, The Black Crowes To Play New Orleans Jazz Fest

Le New Orleans Jazz & Heritage Festival a annoncé sa programmation 2020 qui comprend entre autres The Who, Foo Fighters, The Beach Boys, Lizzo, Maggie Rogers, Stevie Nicks et Lionel Ritchie.

Jazz Fest a été un incontournable de La Nouvelle Orléans depuis l’événement inaugural depuis 1970, accueillant un ensemble diversifié d’artistes qui couvrent les genres et les époques, ainsi que des héros locaux.

Le line-up de cette année est meilleur que jamais, avec des artistes emblématiques comme Nile Rodgers & Chic, Maze avec Frankie Beverly, The Isley Brothers, Kool & The Gang et Elvis Costello & The Imposters sont rejoints par Jenny Lewis, Dead & Company, The Avett Brothers, The Black Crowes et Of Monsters & Men.

Malgré sa programmation éclectique, le festival comprend également un certain nombre d’actes de jazz, de Chick Corea, Norah Jones, Jon Batiste, aux natifs de NOLA comme Big Freedia, Aaron et Cyril Neville, Irma Thomas et Preservation Hall Jazz Band, entre autres.

Il y a aussi un certain nombre de poids lourds hip-hop et R&B sur le projet de loi, y compris Erykah Badu, Wu-Tang Clan et HER.

Un ensemble spécial du clan Wu-Tang mettra en vedette la fanfare Soul Rebels de NOLA, avec le grand chef Monk Boudreaux avec les Golden Eagles Mardi Gras Indians.

La programmation complète des artistes se produira au cours de deux longs week-ends, d’abord du 23 avril au 26 avril, puis du 30 avril au 3 mai.

Alors que des milliers de personnes descendent sur les terrains du festival tentaculaire du Fair Grounds Race Course de la Nouvelle-Orléans, le talent est réparti sur 14 scènes et plus de 650 groupes.

“Célébrant 51 ans, le Jazz Fest continue de présenter les noms les plus importants de la musique à la fois au niveau local et national”, lit-on dans un communiqué. “Célébrant des décennies de souvenirs musicaux et culturels, le Jazz Fest est le seul à présenter des artistes de haut niveau dans des genres aussi variés que le gospel, le blues, le jazz traditionnel et contemporain, le rock, le R&B, le cajun, le country, le zydeco et bien plus encore.”

Les billets d’une journée et les pass week-end sont en vente au grand public à partir d’aujourd’hui (16 janvier).

Visitez le site officiel du festival pour voir la programmation complète et le détail des billetss.