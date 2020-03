The Who repousse les dates de la tournée américaine à l’automne

Les États-Unis d’avril et de mai s’arrêtent L’OMSc’est “En route!” tournée sont proactivement reprogrammé à l’automne / automne par une abondance de prudence.

Le groupe déclare: “Dès que nous aurons finalisé les dates, nous partagerons le calendrier mis à jour, et tous les billets seront honorés en conséquence. Merci de votre compréhension.

“Tous les deux Pete [[Townshend, guitare]et Roger [[Daltrey, voix]- et le reste de L’OMS groupe – j’ai hâte de sortir et d’être avec vous tous et de partager de la bonne musique. “

le “En route!” visite se compose de Daltrey et Townshend avec des orchestres symphoniques locaux lorsqu’ils traversent le pays.

Parmi les spectacles reportés figure L’OMS‘apparition du 23 avril à Cincinnati, qui devait avoir une signification historique car c’était la première fois que le groupe se produisait dans la ville depuis que onze vies ont été tragiquement perdues alors qu’ils attendaient d’entrer L’OMSconcert du 3 décembre 1979.

Les prochains spectacles présenteront L’OMSgroupe live complet composé de guitariste / chanteur de sauvegarde Simon Townshend (Petele frère de), claviériste Loren Gold, bassiste Jon Button, le batteur Zak Starkey (Ringo‘s son) et chœurs par Billy Nicholls avec chef d’orchestre Keith Levenson, violoniste solo Katie Jacoby et violoncelliste en chef Audrey Snyder.

En décembre dernier, L’OMSdernier album de, “OMS”, est entré dans le classement du Royaume-Uni à la position n ° 3, devenant le LP britannique le plus performant du groupe en 38 ans.

“OMS” est L’OMSpremier ensemble de nouveaux matériaux depuis 2006 “Fil sans fin”, qui a fait ses débuts au n ° 9 en novembre de la même année.

Crédit photo: Rick Guest / courtoisie de Groupe NEC

