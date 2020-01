The Who’s ‘The Kids Are Alright’ And ‘Quadrophenia’ For Vinyl Release

Deux albums de bandes sonores classiques de The Who sortira par Polydor / USM en éditions vinyle 2LP le 6 mars. Représentant tous deux des mises en scène dans l’histoire épique et en cours du groupe, et tous deux sortis pour la première fois en 1979, ils sont l’album compagnon du documentaire de cette année, The Kids Are Alright, et la bande originale de la version long métrage de Quadrophenia.

The Kids Are Alright, sorti pour la première fois en juin 1979, est une rétrospective comprenant principalement des versions live de morceaux de Who très appréciés, principalement ceux utilisés dans le «rockumentary» du même nom, réalisé par Jeff Stein. Les pistes incluent «Anyway, Anyhow, Anywhere», comme dans la série télévisée Ready Steady Go! En 1965; une version de «Je ne peux pas expliquer» aux Twickenham Film Studios plus tard cette année-là; et “Sparks”, “Pinball Wizard” et “See Me, Feel Me” de la célèbre performance de The Who au Woodstock Festival en 1969.

L’album comprend également des enregistrements en direct réalisés aux Shepperton Film Studios pour le film en 1978 de “ Baba O’Riley ” et “ Won’t Get Fooled Again ”, dont les vidéos ont été récemment remasterisées en 4k et présentées sur la chaîne YouTube du groupe . Ils représentent les dernières performances de Keith Moon avec The Who avant son décès prématuré cette année-là. L’album Kids Are Alright a fait partie du top 10 aux États-Unis, où il est devenu platine.

La bande originale de Quadrophenia est sortie en octobre 1979 en même temps que l’interprétation cinématographique du travail de Pete Townshend, réalisé par Franc Roddam et avec Phil Daniels et Leslie Ash. Il contient dix des 17 titres de l’album The Who’s 1973 du même nom, remixés comme ils l’étaient par John Entwistle. Il y a trois autres morceaux qui n’étaient pas sur le LP original, dont deux marquent les premières apparitions de Kenney Jones à la batterie après la mort de Moon. L’album est devenu or au Royaume-Uni.

La bande originale de Quadrophenia et The Kids Are Alright sortent sur vinyle 2LP le 6 mars. Précommandez-les ici.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.