Thématique propulse Benee dans le Hot 100 grâce à Smart Tastemaker Matching

En janvier dernier, Thematic a franchi une étape importante: 2,5 milliards de chansons produites pour ses artistes. À peine quelques mois plus tard, Thematic a enregistré une autre réalisation impressionnante: 3,3 milliards de pièces de chansons générées et 1,7 million de conversions pour les artistes utilisant sa plate-forme.

Le modèle thématique est unique mais assez facile à saisir. À la base, Thematic est une plate-forme de correspondance de contenu qui permet aux créateurs de vidéos d’équiper leurs vidéos d’une musique bien adaptée. Pour les artistes, une association avec le bon créateur de goûts peut améliorer considérablement la portée d’une chanson tout en augmentant la base de fans plus large. Essentiellement, la plate-forme est un «gagnant-gagnant» né des frustrations sans fin des licences de synchronisation de musique vidéo.

Ce chiffre remarquable de 3,3 milliards – et l’élan continu de Thematic – est attribuable à un modèle commercial mutuellement bénéfique qui offre aux créateurs et aux artistes une relation sans ficelle. Les créateurs de contenu vidéo obtiennent une musique adaptée, tandis que les artistes bénéficient d’une promotion intéressante. La thématique ne charge pas les artistes de télécharger leur travail, ni de facturer aux créateurs de goûts la licence des pistes.

En raison en grande partie de son accessibilité et de sa facilité d’utilisation, ainsi que des mesures d’auto-quarantaine et de distanciation sociale de la crise des coronavirus, Thematic connaît une croissance exponentielle. Selon l’entreprise, les inscriptions quotidiennes ont augmenté d’environ 250% entre janvier et février.

Il y a aussi une belle preuve de concept qui émerge de l’artiste néo-zélandais Benee.

La croissance thématique s’est manifestée d’une manière qui va au-delà du nombre accru de flux et d’un afflux d’inscriptions. La société vante maintenant une belle étape: «Supalonely» de Benee a récemment craqué le Hot 100 de Billboard, grâce à une collaboration entre Thematic et le label du chanteur, Casablanca.

Une part substantielle du soutien et de l’intérêt pour «Supalonely» est attribuable à TikTok, qui est maintenant utilisé pour lancer des chansons, des albums et des artistes eux-mêmes. La campagne TikTok Thematic organisée pour Benee – composée de sept influenceurs choisis avec précision et de 12 vidéos – a été un succès sans réserve. Selon Thematic, plus de 712 000 «cœurs», 2 400 partages de vidéos de campagne et une augmentation stupéfiante de 1 125% des vidéos de fans ont accompagné 3,6 millions de vues et une audience dépassant 18,5 millions.

L’accord de droits exclusifs de Thematic avec Casablanca pour effacer la chanson pour les créateurs de contenu Instagram a également joué un rôle dans l’élargissement de la portée de “Supalonely” et Benee.

Le directeur de Casablanca Records (une division de Republic / UMG), Daniel Dinsenbacher, a également souligné l’efficacité de Thematic dans la commercialisation de Benee via TikTok. “Thematic a fait partie intégrante de l’expansion de l’activité organique de Benee sur TikTok à travers leur réseau ciblé d’influenceurs, en introduisant de nouveaux fans pour la découvrir à travers leur contenu et en fin de compte conduisant à une consommation de musique accrue”, nous a dit Dinsenbacher.

Maintenant, c’est le prochain single de Benee, “Find an Island”.

Beau succès, bien que Thematic ait souligné qu’il construit une plate-forme dans laquelle tout artiste indépendant peut se lancer. Bien que Thematic ait conçu la campagne de Benee dans le cadre d’un accord avec sa maison de disques, ce n’est pas une condition préalable au succès. “Nous travaillons avec des labels pour tirer parti des influenceurs sur les campagnes qui nécessitent une accélération, mais les artistes indépendants ont un accès gratuit à notre plate-forme pour entrer en contact avec les mêmes influenceurs de manière organique”, a déclaré Marc Schrobilgen, PDG et cofondateur thématique, à DMN.

On dirait que Schrobilgen est sur quelque chose, d’autant plus que les artistes recherchent d’autres sources de croissance et de revenus.

COVID-19 a, bien sûr, fermé l’industrie du spectacle vivant, bien que de nombreuses plates-formes en ligne soient toujours florissantes. Dans cette optique, l’effet cumulatif de la promotion des influenceurs ne peut pas être sous-estimé, d’autant plus que les méga-réseaux comme les efforts accélérés d’Instagram pour permettre aux artistes de monétiser leurs fanbases (et des plateformes comme Twitch sont déjà là).

Quant au streaming, le débordement ne peut être ignoré. Plus d’exposition produit plus de streaming – environ 90% des artistes thématiques ont signalé des gains d’audience Spotify. Cela signifie plus de fans et plus de revenus, ce qui, espérons-le, peut être transformé en une croissance future plus large. Thematic nous a également indiqué que plus de 70 000 personnes par semaine cliquent maintenant pour découvrir qui était l’artiste dans une vidéo YouTube. Thematic les attend avec une page de destination de la marque de l’artiste, avec des liens vers de la musique et des comptes sociaux.

Il est impossible de dire avec certitude où sera la plate-forme dans quelques mois. Mais si les tendances actuelles et les succès récents sont une indication, d’autres réalisations importantes et des statistiques d’auditeurs notables sont à nos portes.