«Thème de l’amour»: Barry White dirige un Smash instrumental

Au début de 1974, Barry White était partout. Il avait fait irruption dans les best-sellers en tant qu’artiste à part entière (après des années de cotisation dans les années 1960) avec “ I’m Gonna Love You Just A Little More Baby ”. Puis il a commencé à dominer les charts sous diverses formes – pas juste avec son propre nouveau hit ‘Never Never Gonna Give Ya Up’, mais en tant que leader du Love Unlimited Orchestra. Leur instrument séduisant ‘Thème de l’amour’ a atteint le n ° 1 sur le graphique pop américain le 9 février de la même année.

L’introduction de White à de nombreux acheteurs de disques était venue en tant que mentor et instigatrice du groupe féminin Love Unlimited, qui avait remporté un top 20 aux États-Unis et au Royaume-Uni en 1972 avec ‘Walkin’ In The Rain With The One I Love ’. Supremes-la livraison de style accompagnée d’une orchestration luxuriante s’est avérée gagnante, et maintenant que White a poursuivi son attaque graphique avec son propre style soul profondément sensuel breveté, “Love’s Theme” était le complément parfait. Il comprenait un orchestre de 40 musiciens dirigé par… bien sûr, le grand méchant Barry lui-même.

Le morceau faisait partie de l’album Under The Influence Of… de Love Unlimited, qui lui-même est allé au n ° 3 aux États-Unis et a été certifié or. Sur ce LP, l’instrumental était vraiment un «échauffement» pour le trio féminin «I’m Under The Influence Of Love», mais les DJ radio, sentant un hit, ont opté pour «Love’s Theme» à part entière, incitant son sortie en single. À quel point ils avaient raison: il a dominé le tableau pop, remplaçant Barbra Streisand«The Way We Were» de N ° 1. Une semaine plus tard, le propre album de l’orchestre, Rhapsody In White, avec également le hit, est entré dans les charts, faisant le n ° 2 du R&B.

Bientôt, Barry White reprendra sa propre campagne de hit-parade, avec un autre succès majeur dans ‘Can’t Get Enough Of Your Love, Babe’ puis, avant la fin de l’année, un numéro 1 britannique avec ‘You’re The First , The Last, My Everything. »Et« illimité »était le mot dans tous les sens: 1974 était aussi l’année où Barry a épousé Glodean James, membre de Love Unlimited.

“Love’s Theme” est sur The Best Of Love Unlimited Orchestra, qui peut être acheté ici.

Suivez la playlist Barry White Best Of officielle.