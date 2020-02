Thin Lizzy’s Black Rose, Renegade Set for Vinyl Reissue

Trois albums phares de Thin Lizzy, Black Rose: A Rock Legend, Renegade et Thunder & Lightning devraient être réédités en vinyle via UMC / Mercury le 20 mars.

Le neuvième album studio du légendaire Irish Act, Black Rose: A Rock Legend est sorti pour la première fois le 13 avril 1979. Produit par le chanteur de Lizzy Phil Lynott et Tony Visconti, l’album est la seule version complète de Thin Lizzy à présenter le guitariste Gary Moore, qui avait également travaillé avec le groupe. en 1974 et 1977. Enregistrée à Paris, la Black Rose certifiée or a été largement acclamée et a connu un succès commercial, culminant au n ° 2 du Top 40 britannique et engendrant trois succès du Top 30 britannique avec la permission de ‘Waiting For An Alibi’, ‘ Faites tout ce que vous voulez »et« Sarah ».

Initialement sorti en novembre 1981, le onzième album studio du groupe, Renegade, était le deuxième de deux sorties à présenter le remplaçant de Moore, Snowy White sur la guitare co-lead avec Scott Gorham et également le premier à créditer le claviériste Darren Wharton en tant que membre permanent de La programmation de Thin Lizzy. Produit par le groupe et Chris Tsangarides, Renegade a été publié dans des critiques mitigées, mais il contenait deux succès mineurs, gracieuseté de l’hymne “ Hollywood (Down On Your Luck) ” et du dramatique “ Angel Of Death ”, et il a de nouveau culminé au Royaume-Uni. 40.

Sorti en 1983, Thunder and Lightning était le douzième et dernier album studio de Thin Lizzy. Le futur guitariste de Whitesnake, John Sykes, a été embauché pour remplacer Snowy White après Renegade, et Sykes a aidé à fournir un son et un son de guitare plus lourds que Thin Lizzy avait utilisé sur les albums précédents. Le claviériste Darren Wharton a également offert une influence musicale plus forte sur Thunder & Lightning, en co-écrivant de nombreux morceaux, dont “Some Day She Is Going to Hit Back”, et le dernier single, mémorable “The Sun Goes Down”.

Thunder & Lightning a été un succès commercial, culminant au n ° 4 du palmarès des albums britanniques et donnant naissance à deux succès du Top 40 britannique, gracieuseté de «Cold Sweat» et de la chanson titre du disque. Une tournée d’adieu très appréciée a suivi la sortie de l’album, suivie de l’album live posthume Life.

Rose noire: une légende du rock, Renegade et Thunder & Lightning seront disponibles le 20 mars et peuvent être achetés ici.