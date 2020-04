Third Man annonce la réédition de Redd Kross Vinyl

Merge et Third Man Records ont annoncé des rééditions de vinyles de Redd Kross records. Le groupe a également annoncé une prochaine tournée. Retrouvez ces dates ci-dessous, ainsi qu’une bande-annonce pour les rééditions.

Merge publiera des pressages de l’EP de la Croix-Rouge du groupe, tandis que Third Man pressera Phaseshifter (1993) et Show World en 1997 sur un vinyle de 180 grammes. Les précommandes sont disponibles via Merge et Third Man.

Redd Kross a été formé à Hawthorne, en Californie, à la fin des années 1970 par les frères Jeff et Steve McDonald. Leur premier concert ouvrait pour Black Flag, et ils ont sorti leur premier EP Posh Boy en 1980 quand Jeff avait 17 ans et Steve en avait 13. Ce disque mettait en vedette Ron Reyes de Black Flag à la batterie et Greg Hetson de Circle Jerks à la guitare.

Les frères McDonald ont ensuite sorti huit albums studio et une chaîne d’EP. Leur album le plus récent était Beyond the Door en 2019.

Redd Kross:

06-26 Los Angeles, Californie – Regent Theatre

09-24 Cologne, Allemagne – Yard Club at Kantine

09-25 Copenhague, Danemark – Stengade

09-26 Stockholm, Suède – Debaser

09-27 Oslo, Norvège – Krosset

09-29 Malmö, Suède – Plan B

10-02 Hambourg, Allemagne – Headcrash

10-03 Berlin, Allemagne – Trou 44

10-05 Epinal, France – La Souris Verte

10-06 Paris, France – Petit Bain

10-07 Anvers, Belgique – Kavka Zappa

10-08 Brighton, Angleterre – The Albert

10-09 Londres, Angleterre – The Lexington

10-10 Londres, Angleterre – The Lexington

10-11 Bristol, Angleterre – Échange

10-13 Glasgow, Royaume-Uni – Diffusion

10-14 Leeds, Angleterre – Brudenell Social Club

10-15 Manchester, Angleterre – The Deaf Institute

