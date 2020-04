Thom Yorke annule ses spectacles au Mexique!

Avec la situation du coronavirus dans le monde entier, de nombreux festivals et concerts à travers le monde ont dû être reportés ou carrément annulés car la situation ne semble pas la meilleure. Le Mexique n’a pas été l’exception, car depuis la mi-mars, cela s’est produit avec tous les concerts en direct qui étaient prévus pour les mois à venir, mais cela semble durer longtemps et plusieurs artistes ont annulé leurs présentations, mais maintenant ça faisait mal parce que le plus récent à descendre était Thom Yorke.

Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, le chanteur de Radiohead et Atoms For Peace a déclaré que malgré le travail que lui et son équipe ont fait pour essayer de reprogrammer les émissions qu’il avait prévues au Mexique, Il n’était pas possible de trouver plus de dates pour jouer dans notre pays, donc il n’avait pas d’autre choix que d’annuler les spectacles prévus pour la mi-avril.

En raison de la crise actuelle du COVID-19, malgré tous les efforts, il n’a pas été possible de reprogrammer la partie mexicaine de la tournée Modern Boxes de Thom Yorke Tomorrow. Toutes mes excuses, il ne reste plus qu’à annuler les trois dates: veuillez contacter votre vendeur de billets pour plus d’informations.

– Thom Yorke (@thomyorke) 16 avril 2020

L’information a été corroborée par le festival de la cérémonie lui-même, qui a déclaré que ils travaillaient pour trouver une nouvelle date pour leur édition 2020 –Qui est prévu pour le deuxième semestre de cette année–, mais malheureusement, ils n’auront plus Yorke comme l’une des têtes d’affiche, y compris FKA Twigs, The Chemical Brothers, Slowthai, L’Emperatrice, JPEGMAFIA et plus encore.

Ce n’était pas la seule présentation que Thom Yorke avait programmée au Mexique, car en plus du showazo qu’il donnerait lors de la cérémonie, il avait également deux autres spectacles qui étaient prévus pour le 22 avril à Guadalajara et 24 du même mois à Monterrey. Dans ces concerts, le leader de Radiohead jouerait sous le concept de Tomorrow’s Modern Boxes avec Nigel Godrich et Tarik Barri.

Thom Yorke rejoint la liste des musiciens qui ont dû annuler ou reporter leurs performances au Mexique en raison de la pandémie de coronavirus, bien que la grande majorité de ces concerts aient déménagé pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.

