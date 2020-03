Thom Yorke jouera un rare set acoustique pour ouvrir Massive Attack

Nous ne savons pas comment il le fait, mais Thom Yorke ne manque pas d’idées ni d’armes il doit nous surprendres. Il y a près de quatre ans, il a sorti son dernier album avec Radiohead, et depuis la fin de la tournée de promotion A Moon Shaped Pool, le chanteur a travaillé sur divers projets tels que son troisième album studio, ANIMA, Qui a rassemblé un énorme visuel qui a fait sa première sur Netflix et a été présenté dans le monde entier sous le format de Les boîtes modernes de demain à côté du producteur Nigel Godrich.

Cependant, maintenant, il nous surprend avec un nouveau concept qui semble extrêmement intéressant. Il s’avère que Good Thom sera l’un des événements qui seront présents au festival All Points East, qui aura lieu le 24 mai au Victoria Park à Londress. Ce qui attire l’attention n’est pas cela mais en plus d’être l’artiste en charge de l’ouverture de Massive Attack, qui l’a invité à jouer, donnera un spectacle vraiment unique, qui Si vous êtes un fan de Yorke, vous serez sûrement intéressé de le voir en direct et en couleur.

Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, selon des médias comme Pitchfork, Le set de Thom Yorke au festival All Points East sera acoustique, pour être précis le chanteur ne sera accompagné que d’un piano. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Il jouera certaines de ses chansons en tant que soliste avec d’autres projets tels que Atoms For Peace et bien sûr, des chansons que nous aimons tous à propos de Radiohead., le tout sous un format détendu et intime où Yorke se concentrera sur l’intimité et l’émotivité de ses mélodies pour faire vibrer le public. Un de ces moments qui mettront sûrement la peau sur votre peau lorsque votre voix sera entendue.

Apparemment – et bien que Radiohead ne publie pas de nouvelle musique – le chanteur sera extrêmement occupé, en plus d’être l’invité spécial de Massive Attack et de chanter ses chansons avec juste un piano, Thom Yorke partira en tournée pour présenter ANIMA et certaines des chansons qu’il a composées pour d’autres projets sous le concept de Boîtes modernes de demain.

Heureusement pour nous tous, l’une des étapes de cette tournée sera au Mexique et pour être exact dans la capitale chilienne, dans le cadre de l’édition 2020 du Festival de la cérémonie avec de grands artistes tels que The Chemical Brothers, FKA Twigs et bien d’autres. Si vous voulez vérifier le musicien montrant une autre facette de votre carrière, c’est votre seule chance et vous pouvez acheter vos billets en cliquant simplement sur PAR ICI.