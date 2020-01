Thom Yorke partage quatre bizarreries de sa discographie

L’année commence et heureusement pour nous tous, elle nous réserve de belles surprises en matière de musique. Un des musiciens qui sans aucun doute continuera de donner de quoi parler en 2020 est Thom Yorke, et ce n’est pas pour moins parce que bien que Radiohead soit en pause créative et que chacun de ses membres élabore leurs projets solo, Le chef de groupe continuera de donner de quoi parler.

Après avoir sorti l’album à succès ANIMA, qui avait même un court métrage sur Netflix réalisé par Paul Thomas Anderson, Yorke a décidé de partir en tournée avec le producteur Nigel Godrich dans le cadre du concept des boîtes modernes de demain, mais aujourd’hui – et tout comme il l’a fait avec Radiohead -, cher Thom a partagé avec tous les fans qu’il a dans le monde quelques bizarreries qu’il a lancées en tant que soliste et dans certains de ses projets les plus appréciés.

Si vous êtes un fan du leader de Radiohead, vous connaissez probablement déjà ces chansons (et même les avez téléchargées dans Torrent, jiar jiar), mais si vous n’en avez aucune idée, ici nous vous disons quelles étaient les chansons que Thom a téléchargées sur les plateformes numériques. Pour commencer, il a sorti «Dommages auditifs” l’une des chansons avec lesquelles Yorke a collaboré pour la bande originale de The Twilight Saga: New Moon, la saga bien-aimée et détestée des vampires qui a présenté au monde Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner.

Bien que la bonne chose à propos de tout cela c’était le combo robo Atlas For Peace –Le projet qu’il a avec Godrich lui-même avec Aux puces des Red Hot Chili Peppers, Joey waronker et Mauro Refosco– qui a grimpé les plates-formes. Ce sont trois chansons appelées “What The Eyeballs Did”, “S.A.D.” et “Magic Beanz”, qui n’a pas réussi à entrer dans leur seul album de 2013, Amok, mais nous pouvons les écouter parce qu’ils ont fini par être B-Sides.

N’oubliez pas que Thom Yorke sera l’un des principaux acteurs de l’édition 2020 de Ceremony ce 25 avril au CDMX Mars Field, où il partagera la scène avec de grands artistes tels que The Chemical Brothers, FKA Twigs, L’Impératrice, JPEGMAFIA et bien d’autres. Mettez des plongeurs et achetez vos billets à la fois en cliquant JUSTE ICI, ne manquez pas de voir le musicien sous cette facette.