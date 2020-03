Thom Yorke reporte sa tournée américaine; Le Mexique est toujours debout pour l’instant …

Les conséquences du coronavirus ont déjà commencé à toucher ce que nous aimons le plus. Tout a commencé en Chine à la mi-janvier et au fil des jours, sa propagation aussi. Migrant vers le reste de l’Asie, éventuellement l’Europe et maintenant l’Amérique, le virus classé comme pandémie provoque l’annulation d’événements massifs à travers le monde. Le dernier exemple en est l’annulation de la tournée nord-américaine Modern Boxes de Thom Yorke Tomorrow. Mais waaaaay! N’allez pas tête baissée… Heureusement, l’erreur courante de ne pas regarder le Mexique dans «Noertemaérica» nous a aidés. Les dates de Yorke au Mexique sont toujours valables (pour l’instant).

Dans un tweet, Thom Yorke a annoncé qu’il reportait tous ses concerts en raison du virus COVID-19. Le tweet se lit comme suit: “En raison des restrictions en place pour minimiser la propagation de COVID-19, nous regrettons que la partie nord-américaine de la tournée Tomorrow’s Modern Boxes ait été reportée. Détenteurs de billets, veuillez attendre des informations sur une nouvelle tournée plus tard cette année. Désolé pour le dérangement. “

En raison des restrictions mises en place pour minimiser la propagation de COVID-19, nous regrettons que la partie nord-américaine de la tournée Tomorrow’s Modern Boxes soit reportée.

Détenteurs de billets, veuillez vous tenir prêt pour obtenir des informations sur un nouvel itinéraire plus tard cette année. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée.

– Thom Yorke (@thomyorke) 13 mars 2020

Face à cette nouvelle qui nous a presque fait tomber, nous sommes allés sur la page officielle pour voir ce qui se passe avec notre bien-aimé Mexique et ses concerts programmés à Monterrey, Guadalajara et CDMX au Ceremony Festival. Là, nous avons réalisé que, heureusement, tout était normal. Maintenant, c’est une question de temps et de chance que les choses se passent bien de ce côté-là et que le bon Thom Yorke puisse venir donner quelques concerts de fantaisie.