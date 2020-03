Thom Yorke reporte sa tournée en raison de problèmes de coronavirus

Thom Yorke a reporté la partie américaine de son Tomorrow’s Modern Boxes Tour, «en raison des restrictions mises en place pour minimiser la propagation de [coronavirus] (COVID-19) », a-t-il tweeté. «Détenteurs de billets, veuillez vous tenir prêt pour obtenir des informations sur un nouvel itinéraire plus tard cette année. Mes excuses pour le derangement.” Trouvez le calendrier mis à jour de Yorke ci-dessous.

Thom Yorke a été l’un des nombreux artistes à jouer au festival de musique et d’arts Coachella Valley 2020 en avril. Il se produira désormais lors de l’édition d’octobre du festival.

Due to restrictions put in place to minimise the spread of COVID-19, we regret that the North American leg of the Tomorrow’s Modern Boxes tour is postponed.

Ticket holders, please standby for information on a new routing for later this year. Apologies for the inconvenience.

— Thom Yorke (@thomyorke) March 13, 2020