«Thrashing From The House Of Blues Anaheim» de Metal Allegiance pour lever des fonds pour le magasin de disques Looney Tunes

Deux chansons live inédites de ALLEGIANCE METALLIQUE ont été mis à disposition pour téléchargement numérique, avec 100 pour cent du produit va payer les salaires du magasin de disques de longue date West Babylon, New York Looney Tunes pendant l’épidémie de coronavirus.

“Serment d’allégeance” et “Impossible de tuer le diable” ont été enregistrés le 25 janvier 2018 à la House Of Blues à Anaheim, en Californie, et présentent des apparitions d’invités par des membres de SEPULTURA, ANGE DE LA MORT et TESTAMENT.

ALLEGIANCE METALLIQUE est une équipe d’étoiles composée de musiciens de heavy metal, née de la “Metal Masters” cliniques par l’ancien directeur du marketing Samson Technologies, Mark Menghi. Le groupe est composé de quatre membres principaux – Menghi, David Ellefson (MEGADETH), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, LES CHIENS DE LA CAVE, THÉÂTRE DU RÊVE) et Alex Skolnick (TESTAMENT) – avec une rotation d’invités.

“Thrashing de la House of Blues Anaheim” présente les musiciens suivants:

1) Impossible de tuer le diable

Chuck Billy (TESTAMENT) – Chant



Alex Skolnick (TESTAMENT) – Guitare



Andreas Kisser (SEPULTURA) – Guitare



Mark Menghi – Basse



David Ellefson (MEGADETH) – Basse



Mike Portnoy (SONS OF APOLLO) – batterie

2) Serment d’allégeance

Mark Osegueda (DEATH ANGEL) – Chant



Alex Skolnick (TESTAMENT) – Guitare



Andreas Kisser (SEPULTURA) – Guitare



Mark Menghi – Basse



David Ellefson (MEGADETH) – Basse



Mike Portnoy (SONS OF APOLLO) – Batterie

ALLEGIANCE METALLIQUE a publié jusqu’à présent deux albums, les débuts éponymes de 2015 et l’effort de deuxième année de 2018, “Volume II: Power Drunk Majesty”.

Looney Tunes ouvert en août 1971, quand il a commencé à vendre des disques vinyle. Au cours des dernières années, il a offert des CD, des bijoux et des vêtements, en plus de performances en magasin et de séances d’autographes. Appartenant à la famille, Looney Tunes a été transmis de Karl Groeger Sr. à ses fils, Karl Groeger Jr. et Jamie Groeger.

