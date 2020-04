Three Days Grace lance un nouveau clip pour “Strange Days”

PROLONGATION DE TROIS JOURS, le groupe canadien de renommée internationale et certifié multi-platine, a dévoilé le Take A Bow Productionsvidéo de musique dirigée pour la chanson “Jours étranges”. La piste est tirée de PROLONGATION DE TROIS JOURSdernier album de, “Outsider”, qui est sorti en 2018.

“Nous sommes ravis de partager le nouveau clip de ‘Jours étranges’, une chanson sur le fait de rester ensemble, de se soutenir mutuellement et de garder la tête haute et de continuer pendant les périodes effrayantes et incertaines “, a déclaré le groupe dans un communiqué.” pour l’autre. “

L’année dernière, PROLONGATION DE TROIS JOURS a étendu son record du plus grand nombre de N ° 1 en 38 ans d’histoire Panneau d’affichagele tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs, avec “Droite Gauche Mauvais” son 15e single n ° 1 au décompte. Avec cette dernière réalisation, le groupe est allé plus loin que les finalistes SHINEDOWN et VAN HALEN, chacun avec 13.

“Droite Gauche Mauvais” est présenté sur “Outsider”, PROLONGATION DE TROIS JOURSest le sixième album complet et le cinquième LP consécutif dans le Top 40 du Billboard Top 200.

PROLONGATION DE TROIS JOURSLes autres singles n ° 1 comprennent “La misère aime ma compagnie”, “Contours de craie”, “Le monde est si froid”, “Jamais trop tard”, “Juste comme toi”, “Animal”, “Douleur”, “Accueil” et “Infrarouge”.



