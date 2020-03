Thundercat dévoile le single “Fair Chance” inspiré de Mac Miller

Cette semaine pour beaucoup est celle qui commence de manière isolée. Pour prendre soin du coronavirus et empêcher sa propagation, l’une des principales mesures de sécurité est que nous nous mettions tous en quarantaine jusqu’à ce que la situation commence à s’améliorer. Compte tenu de cela, il est temps de travailler à la maison (ici, nous vous expliquons comment le faire sans mourir dans la tentative), il est temps de voir de nouveaux contenus tels que les séries et la télévision, et il est temps d’écouter beaucoup, beaucoup de musique à animer tous les jours. Maintenant, Thundercat nous aide avec une nouvelle chanson intitulée “Fair Chance” pour rendre la playlist hebdomadaire tellement plus savoureuse.

Trois ans après la sortie de leur troisième album studio Drunk, Thundercat reviendra le mois prochain avec un nouvel album intitulé It Is What It Is. Ce nouvel album présente une série d’invités spéciaux, tels que Flying Lotus et Kali Uchis. Mais il y a aussi une collaboration avec Ty Dolla $ ign et Lil B, juste celle qu’il vient de partager avec nous, qui rend hommage à l’ami et collaborateur bien-aimé de Thundercat, Mac Miller.

“Cette chanson parle de Mac … quand il est décédé, elle a secoué le sol pour la communauté des artistes”Thundercat a dit à propos de la chanson nouvellement publiée. “Ty est un gars fort et quand il a entendu la chanson, il savait exactement ce qu’elle devrait être”, a ajouté Thundercat. “J’étais là quand tu l’as enregistré. Nous avons parlé de ce que c’était, et il a fait ce qu’il jugeait bon, et j’aime ce qu’il a fait. ».

“Fair Chance” est le deuxième single de It Is What It Is après la sortie de “Dragonball Durag” il y a quelques semaines. Pour garder Thundercat et son nouvel album à quelques minutes de leurs pièces quotidiennes, ils devraient savoir que le prochain sortira. 3 avril via l’étiquette Brainfeeder de FlyLo.

Dans d’autres nouvelles de Thundercat, sa tournée aux États-Unis a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus. Cependant, sa présentation au Mexique est toujours valable. Le virtuose de la basse – pour le moment – sera présenté sur la Plaza Condesa le 24 mai prochain. Vous pouvez trouver plus d’informations ici. Maintenant, pour profiter de votre nouvelle chanson “Fair Chance”: