Thundercat partage une nouvelle chanson «Dragonball Durag»: écouter

Thundercat a partagé le prochain single de son prochain LP It Is What It Is. La nouvelle piste s’appelle «Dragonball Durag». Écoutez-le ci-dessous.

«J’ai un tatouage Dragon Ball … Il fait tout fonctionner. Il y a un dicton selon lequel Dragon Ball est la vie », a déclaré Thundercat dans un communiqué de presse. “Il y a deux types de personnes dans le monde, le gars avec le durag et le gars qui ne sait pas ce qu’est un durag. Le durag est une superpuissance, pour allumer votre butin … Il fait quelque chose, il vous change. Si vous en avez un dans la garde-robe, pensez à le porter ce soir, et il risque de se détacher car vous ne savez jamais ce qui va se passer. “

It Is What It Is suit Thundercat’s 2017 LP Drunk. Le nouvel album arrive le 3 avril (via Brainfeeder). Le mois dernier, Thundercat a partagé le single “Black Qualls”, qui met en vedette Steve Lacy et Steve Arrington.

Le nouveau disque est produit par Thundercat et collaborateur fréquent Flying Lotus. En plus de Lacy et Arrington, le disque présente des contributions de Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Ty Dolla $ ign, BADBADNOTGOOD, Louis Cole et le comédien / rappeur Zack Fox.

