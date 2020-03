Thundercat partage une nouvelle chanson «Fair Chance», avec Ty Dolla $ ign et Lil B: Écoutez

Thundercat a partagé un nouveau morceau mettant en vedette Ty Dolla $ ign et Lil B. «Fair Chance», produit par Sounwave, est un hommage à l’ancien ami et collaborateur de Thundercat, Mac Miller. Écoutez ci-dessous.

“Cette chanson parle de Mac … Quand elle est passée, elle a secoué le sol pour la communauté des artistes”, a déclaré Thundercat dans un communiqué. “Ty est un mec fort et quand il a entendu la chanson, il savait exactement ce que ça devait être. J’étais là quand il l’a enregistré. Nous avons parlé de ce que c’était, et il a fait ce qu’il jugeait bon, et j’adore ce qu’il a fait. »

Thundercat: «Fair Chance» [ft. Ty Dolla $ign and Lil B]

“Fair Chance” est la troisième offre de Thundercat de It Is What It Is, qui arrive le 3 avril (via Brainfeeder). L’album comprend également «Black Qualls» et «Dragonball Durag».

