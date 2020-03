Thundercat revient au Mexique pour donner un concert à El Plaza Condesa!

La bonne nouvelle ne s’arrête tout simplement pas à tous les mélomanes. Avant un agenda chargé de concerts et de plusieurs festivals frappant à la porte pour entamer le premier tour des fêtes de l’année, les annonces de plus en plus de musique pour nos oreilles continuent d’arriver. Cette fois, nous avons l’incroyable nouvelle que le musicien, producteur de disques, chanteur et auteur-compositeur de Los Angeles, Thundercat, revient à Mexico.

Stephen Lee Bruner est sans aucun doute l’un des meilleurs musiciens d’aujourd’hui. Votre R&B alternatif avec des teintures jazz funk, soul et acide est un véritable voyage dans des endroits où tout se sent bien. Au cas où il ne suffirait pas de le faire revenir pour écouter ses classiques comme “Them Changes”, “Walk On By” et “Black Qualls”, Thundercat est en train de sortir son nouvel album It Is What It Is, pour lequel nous écouterons sûrement une bonne chanson comme “Dragonball Durag”.

Quand? O?? Combien?! Ils y vont. Enregistrez la date une fois … Thundercat sera présenté le 24 mai à El Plaza Condeza! Les billets seront en vente à partir du mardi 10 mars prochain à 12h00 aux guichets d’El Plaza et via le système Ticketmaster. C’est également important, c’est le montant que vous devrez payer pour voir ce génie de notre temps:

Général 550 $

Boîte 650 $

Balcon 750 $

Avec seulement trois disques sur ses épaules, Thundercat est devenu une véritable référence du R & B / funk de cette décennie. Et en plus d’être un grand influenceur dans votre scène, Il est également considéré comme «l’épicentre créatif» de l’album hip-hop le plus influent du 21e siècle To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar, où il a remporté un Grammy pour sa collaboration sur la chanson ‘These Walls’ avant de sortir Drunk en 2017, son troisième album studio. En 2018, Thundercat et Flying Lotus ont composé une partition originale pour un épisode de la série télévisée “Atlanta”, récompensé par un Golden Globe et un Emmy (créé et écrit par Donald Glover).