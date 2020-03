Thunderclap Newman, The Who, Motörhead: Remembering ‘Speedy’ Keen

John Keen, connu de tous comme «Speedy», était le musicien avec deux distinctions très notables dans l’histoire de L’OMSet un autre au début de Motörhead.

C’est Keen qui a écrit le seul single britannique n ° 1 dont Pete Townshend a fait partie de l’hymne inspirant idéaliste de Thunderclap Newman de 1969, Something In The Air. Il reste également le seul auteur-compositeur extérieur à avoir contribué une piste originale à un album de Who, dont plus tard. «Speedy» est né à Ealing, dans l’ouest de Londres, le 29 mars 1945.

Malheureusement, John nous a quittés à seulement 56 ans, en mars 2002, mais sa carrière distinguée et souvent sous-estimée l’a également conduit à réaliser un travail de production notable à l’aube du punk et à produire le premier album éponyme de 1977 par Motörhead.

Produit par Bijou Drains

‘Something In The Air’ a été produit par Townshend, qui a également joué le rôle de basse notable sur la piste et fait l’arrangement orchestral émouvant qui a contribué à lui donner un tel caractère. Comme souvent à l’époque, des raisons contractuelles ont incité à adopter un faux nom comme crédit, alors Pete a mis sa langue fermement dans sa joue et s’est appelé Bijou Drains.

“Le nom ne voulait vraiment rien dire”, a déclaré Townshend dans le livre The Guitar Greats de 1983, de John Tobler et Stuart Grundy. «Mais ce qui était le plus intéressant, c’est que j’ai joué de la basse tout en concevant le disque, passant de Revox à deux pistes à Revox à deux pistes. ‘Speedy’ Keen était le batteur et écrivain, et j’étais vraiment son mentor, de la même manière que Kit Lambert était mon mentor. “

La chanson, publiée sur les disques de Lambert et Chris Stamp, était l’un de ces enregistrements dans lesquels tout le monde faisait quelque chose de mémorable. Andy Newman a joué du piano, notamment le glorieux solo prolongé; les guitares lead et rythmiques étaient le talent prodigieux du trio Jimmy McCulloch, alors âgé de 16 ans seulement et plus Ailes, avant sa mort prématurée à seulement 26 ans, en 1979.

Après avoir travaillé comme chauffeur de camion, Keen avait fait son apprentissage de batteur dans des groupes de beat du milieu des années 1960 comme les Krewsaders et les Second Thoughts. Il a écrit une seule face B tardive pour le Swinging Blue Jeans, “ Something’s Coming Along ” de 1967 et au moment de la gloire de Thunderclap Newman à la fin de la décennie, il était une figure établie dans le cercle du Who.

Townshend, dans son autobiographie Life, a décrit «Speedy» comme son aide de camp et a salué la contribution de la chanson de Keen «Armenia City In The Sky» pour The Who Sell Out de 1967. “C’était la première fois qu’un étranger avait contribué une chanson originale à un album de Who”, a écrit Pete, “et cela ne s’est plus jamais reproduit.”

Rêveurs hollywoodiens

Thunderclap Newman n’a fait qu’un seul album ensemble, Hollywood Dream des années 1970, avant de se séparer l’année suivante. Keen est représenté à gauche sur la couverture de l’album ci-dessus. Il a continué à faire deux albums solo très écoutables, Previous Convictions de 1973 et le set de 1975 Y’Know Wot I Mean ?.

En 1977, la même année qu’il coproduit l’album Motörhead, il est le coproducteur des porte-drapeaux punk américains Johnny Thunders et le seul album studio des Heartbreakers, L.A.M.F.

“Speedy” Keen mérite beaucoup plus d’attention en tant qu’artiste et producteur britannique clé, même s’il était quelque peu mal à l’aise avec le succès massif de sa chanson de signature de 1969. “Quand je conduisais mes camions bennes et quand j’étais batteur, je savais où j’étais”, a-t-il déclaré au NME en 1975.

“Quand j’étais chanteur et compositeur, je ne l’ai pas fait. J’ai été très touchée par la nécessité de sortir et de jouer avec les gens, et j’ai commencé à penser que je n’étais pas assez bon pour eux de payer leur billet à quatre car ils venaient voir un groupe numéro un. “

