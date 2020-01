Thunderstick Feat. Ancien batteur de Samson et Iron Maiden: nouveau single disponible

Après une série de dates live incroyablement bien reçues l’année dernière THUNDERSTICK, avec son chanteur envoûtant Raven Blackwing, revient avec un nouveau single et un retour en live. Le légendaire lieu de rock de Kent, Leo’s Red Lion, sera le premier à soutenir la sortie le samedi 8 février.

Batteur britannique Barry Graham Purkis, mieux connu comme Thunderstick, qui jouait avec un IRON MAIDEN dans les années soixante-dix, puis est passé à SAMSON (étant déterminant pour trouver un très jeune Bruce Dickinson), dit: “Le groupe fera une tournée de notre” spectacle sur scène d’anomalies “excentrique tout au long de 2020. Pour ceux qui sont sur le point de nous vivre en direct pour la première fois, préparez-vous pour le voyage. Nous sommes les” voyous du théâtre de cabaret noir “et nous voler vos cœurs rock and roll. “

Ajouts Aile noire: “Je suis très excité par la sortie prochaine. Ce sera ma première THUNDERSTICK enregistrements. On m’a donné tellement d’amour et de soutien tout au long de ma première année avec le groupe, nous avons pensé à retravailler en «édition limitée» quelques morceaux du ‘Quelque chose mauvaise cette manière vient’ l’album serait une façon sympa de dire merci. Ma propre étape particulière. Il prépare également le terrain pour le tout premier album live du groupe «Quelque chose de méchant comme ça est arrivé… Thunderstick Live In France». J’espère que nos fans apprécient les deux. Luv Corbeau xx. “

Le single présente les pistes “Allez dormir avec l’ennemi” et “Je ferme mes yeux”, qui sera familier aux fans, retravaillé pour la voix unique de Raven Blackwing. Le single est disponible en format CD et numérique.

Charismatique Raven Blackwing mènera ses camarades de tonnerre Vinny Konrad (guitare), Lee Quenby (guitare), Rex Thunderbolt (basse) et le légendaire Thunderstick (batterie) à une série de dates européennes tout au long de l’année. Festivals au Royaume-Uni Briser les bandes le 25 mai et Cornwall Rocks le 20 novembre ont maintenant été confirmés, et beaucoup d’autres seront annoncés. Un nouvel album live, “Quelque chose de méchant comme ça est arrivé – Thunderstick Live In France”, devrait sortir en mars Roulette, suivi d’un tout nouvel album studio en cours d’enregistrement pour une sortie en juillet.

Mieux connu pour son temps avec SAMSON et tôt IRON MAIDEN, Barry Purkis est l’icône légendaire de la scène NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) depuis la fin des années 1970. Son groupe au nom éponyme, réputé pour son power rock féminin et sa théâtralité, possède un héritage considérable. Le groupe a joué en direct et enregistré pendant six ans au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les années 1980 jusqu’à leur dernier concert en octobre 1986. Puis en 2016, ancien chanteur Jodee Valentine est décédé tragiquement après une bataille de cinq ans contre la maladie d’Alzheimer à début précoce. En reconnaissance de Jodeela mémoire, Barry a décidé d’enregistrer des chansons Jodee avait joué en direct. C’est devenu le “Quelque chose mauvaise cette manière vient” album, le premier nouveau THUNDERSTICK produit depuis plus de 30 ans. Il a été publié en juillet 2017 dans des critiques enthousiastes à travers le monde.

Barry dit: “Je n’ai jamais eu l’intention de mettre sur pied un groupe de musiciens, mais à la lumière des encouragements positifs que j’ai reçus et des nombreuses délibérations, un nouveau THUNDERSTICK était formé. Fidèle à sa reconnaissance théâtrale, nous avons retrouvé un élan au sein de la fraternité rock. Le prochain chapitre de cette histoire incroyable est prêt pour l’écriture. “

