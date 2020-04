Ticketmaster achète une entreprise fondée par l’ancien PDG Nathan Hubbard

Ticketmaster a acheté Rival, une startup de billetterie fondée et dirigée par Nathan Hubbard, qui a été PDG de Ticketmaster entre 2007 et 2013.

Billboard a annoncé pour la première fois l’acquisition. l’acquisition a apparemment suivi l’approbation du ministère de la Justice (DOJ). Au moment d’écrire ces lignes, ni Rival ni Ticketmaster n’avaient commenté publiquement l’accord.

Hubbard a fondé Rival en 2018, après un mandat de direction de trois ans avec Twitter, dans l’espoir que la marque rivaliserait finalement avec Ticketmaster. Cependant, Rival a eu du mal à démarrer, malgré des investissements substantiels et un contrat précieux avec Kroenke Sports & Entertainment. Kroenke possède les Rams de Los Angeles, les Denver Nuggets, plusieurs autres équipes sportives et un éventail d’arènes sportives précieuses.

En juillet 2019, Ticketmaster a commencé à fournir un soutien transitoire à Rival et Kroenke alors que l’accord de ce dernier avec AXS prenait fin.

L’acquisition de Ticketmaster-Rival comprend le compte Kroenke Sports et la technologie et le personnel de Rival, à l’exception de Nathan Hubbard. On s’attendait à ce que les parties concernées n’aient pas encore publié d’informations concernant la valeur de la transaction.

Il est certainement possible que Ticketmaster ait retardé l’annonce de l’accord en raison de la controverse entourant l’annulation de sa politique de remboursement. Comme indiqué pour la première fois par Digital Music News, la société Live Nation a révisé ses conditions de remboursement pour inclure uniquement les événements «annulés», laissant ainsi de nombreux détenteurs de billets dont les spectacles ont été «reportés» entre un rock et un endroit difficile.

Le changement de politique continue d’attirer la colère de ceux sur les médias sociaux; actuellement, Ticketmaster a de nouveau tendance sur Twitter, et pratiquement tous les messages associés sont négatifs.

Plus tôt dans la journée, Live Nation a annoncé qu’elle avait obtenu un prêt de 120 millions de dollars afin de résister à l’impact financier de la crise COVID-19. Le PDG Michael Rapino a volontairement renoncé à son salaire, tandis que les cadres supérieurs ont temporairement réduit de moitié leurs revenus. En outre, Live Nation a indiqué qu’elle envisageait des mesures de réduction des coûts, y compris des congés, des accords de location renégociés et des travaux d’entrepreneur réduits.

Après avoir vendu Rival, Nathan Hubbard explorera de nouvelles opportunités de carrière, encore indéterminées, selon le rapport. Il siège actuellement au conseil d’administration de Gibson et est impliqué avec The Ringer de Spotify.