Ticketmaster Changes Course – Permet le remboursement des spectacles reportés

Sous la pression de centaines de milliers de fans et de plusieurs membres du Congrès américain, Ticketmaster a accepté de modifier sa politique de remboursement pour les spectacles reportés.

Cette décision coûtera au Ticketmaster appartenant à Live Nation des milliards de pertes de revenus, bien que les retombées de la non-remise des remboursements soient probablement pires. Et donc, après les hurlements de protestation des acheteurs de billets furieux et les menaces de plusieurs membres du Congrès américain, Ticketmaster a accepté de modifier sa politique de remboursement.

Selon les détails confirmés au cours du week-end, Ticketmaster modifie maintenant ses politiques pour environ 20 000 émissions reportées qui se dérouleront jusqu’en juillet 2020. Pour les émissions qui devraient commencer le 1er août 2020 ou après, Live Nation adopte une attitude attentiste .

À partir du 1er mai, les fans détenant des billets pour des spectacles reportés seront autorisés à demander un remboursement. Alternativement, les fans peuvent simplement détenir les billets et assister à la date reportée, bien que toute demande de remboursement doive être terminée en mai – ou, plus techniquement, une fenêtre de 30 jours.

De plus, Ticketmaster permettra aux détenteurs de billets de convertir la valeur nominale de leurs billets en un crédit de 150% pour un futur spectacle. De plus, des billets peuvent être donnés au profit des travailleurs de la santé aux États-Unis, Live Nation correspondant à la valeur en dollars.

Plus tôt, Ticketmaster avait discrètement modifié ses politiques de remboursement pour n’inclure que les spectacles annulés. Tout le reste n’était pas qualifié, ce qui a provoqué une vague de plaintes. Tout au long, Ticketmaster a affirmé que sa politique de remboursement n’avait pas été modifiée, même si cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser les troubles.

La volte-face de Ticketmaster suit de près une décision similaire prise par son rival AEG.

Les méga-promoteurs et les géants de la billetterie annulent des dizaines de milliers de spectacles et sont naturellement intéressés à conserver l’argent. Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a renoncé à son salaire de plusieurs millions de dollars, tandis que d’autres hauts dirigeants ont subi d’importantes réductions à court terme. La société a également obtenu une structure de prêts d’urgence de 120 millions de dollars pour faire face à la crise du COVID-19.

La décision de Ticketmaster diffusera probablement une enquête fédérale sur la société. Déjà, des membres du Congrès américain, y compris des représentants Katie Porter (D-CA) et Bill Pascrell (D-NJ), avaient critiqué le géant de la billetterie et menacé une action.

“Ticketmaster refuse de rembourser les spectacles reportés indéfiniment”, a déclaré Pascrell vendredi. “La représentante Katie Porter et moi-même appelons les dirigeants de Ticketmaster et de Live Nation à cesser de confisquer l’argent des fans et à exiger qu’ils remboursent intégralement * tous * les clients qui en font la demande.”

Plus tôt, le sénateur de l’État de New York, James Skoufis, a exhorté la procureure générale de New York, Letitia James, à enquêter sur les politiques de Ticketmaster.