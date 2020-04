Ticketmaster clarifie la politique de remboursement de Covid 19

Société de billetterie Ticketmaster a publié une déclaration en réponse à un tollé de fans de musique après avoir récemment ajusté la langue de son site Web concernant les politiques de remboursement. Il y a quelques semaines – avant que l’épidémie de coronavirus n’ait forcé l’annulation ou le report de la plupart des grands événements et des rassemblements publics – il a déclaré que les gens pourraient obtenir des remboursements “si votre événement est reporté, reporté ou annulé”; maintenant, il n’indique que l’annulation comme raison pour récupérer votre argent, bien qu’il suggère qu’il puisse y avoir d’autres circonstances dans lesquelles des remboursements pourraient être envisagés.

Étant donné que de nombreux artistes choisissent de reporter ou de reprogrammer des tournées, parfois à des dates encore à déterminer, cela signifie essentiellement qu’il est impossible d’obtenir un remboursement en espèces pendant un certain temps, même si le public fait face à des difficultés financières à grande échelle. Un contrecoup s’est construit contre Ticketmaster Par conséquent.

TicketmasterLa déclaration du 14 avril, qui ne semble s’appliquer qu’aux clients des États-Unis et du Canada, se lit comme suit:

“Ticketmaster sert de plate-forme de vente pour les organisateurs d’événements dans le monde entier. Notre pratique courante est que les clients détiennent l’argent de leurs ventes de billets. Les clients utilisant notre plateforme conservent également la possibilité de définir des politiques individuelles pour leurs événements reportés ou reprogrammés.

“En règle générale, les organisateurs d’événements ont eu la possibilité d’offrir des remboursements pour pratiquement tous les événements reportés et reprogrammés. Cependant, le volume sans précédent de plus de 30 000 événements impactés à ce jour, couplé à l’incertitude persistante quant à la fixation de nouvelles dates en attendant l’approbation des gouvernements régionaux, a conduit aux organisateurs d’événements qui ont besoin de plus de temps pour reprogrammer leurs événements avant de décider d’offrir des options de remboursement.

“À ce jour, plus de 11 000 événements, dont plus de 4 000 événements sportifs, concerts et arts reportés, ont déjà autorisé des remboursements. Bien que nous ne puissions pas garantir que tous les organisateurs d’événements offriront des remboursements sur leurs événements reprogrammés, nous prévoyons que la grande majorité fera une fenêtre de remboursement disponible une fois que de nouvelles dates auront été déterminées. Ticketmaster continue d’émettre des remboursements pour tous les événements annulés.

“L’ensemble Ticketmaster équipe travaille à domicile et fait de son mieux pour répondre à tous les fans et clients. Nous continuerons de tenir les fans au courant de l’état des événements par e-mail et via notre portail d’événements Covid-19. “

Un homme du Wisconsin a récemment poursuivi StubHub – le plus grand marché de revente de billets – parce que la société a abandonné sa politique de remboursement, proposant à la place d’émettre des coupons d’une valeur de 120% du prix d’achat au lieu de remboursements.

StubHub a déclaré que l’entreprise avait modifié sa politique de remboursement de longue date parce que l’impact de la crise des coronavirus sur l’industrie des tournées avait mis l’entreprise dans une position intenable. “Nous sommes confrontés à des retards importants dans la récupération des fonds auprès des milliers de vendeurs sur notre plate-forme, et nous prévoyons que ces défis se poursuivront dans les prochains mois”, StubHub Président Sukhinder Singh Cassidy écrit dans un e-mail aux utilisateurs.

Le mois dernier, S&P Global a indiqué qu’il envisageait une dégradation sérieuse de Ticketmasterla société mère de Live Nation, après avoir contracté environ 3,3 milliards de dollars de dette à long terme l’an dernier. “Bien que l’ampleur et la durée de l’impact sur l’industrie des événements en direct soient incertaines, nous pensons Live Nation Entertainment Inc.La performance opérationnelle de la société pourrait être affectée par le nombre croissant d’événements reportés, une fréquentation inférieure aux prévisions ou toute annulation future. ” S&P Global m’a dit.

Il y a peu d’indications sur le moment où nous pourrions contrôler le coronavirus dans la mesure où les rassemblements publics et les affaires normales peuvent reprendre. Même certaines des estimations les plus prudentes disent que certaines zones pourraient être verrouillées jusqu’à la fin de l’été et peut-être jusqu’à l’automne.

Pendant le weekend, Dr. Ezekiel “Zeke” Emanuel, l’un des principaux architectes de la Loi sur les soins abordables et un conseiller spécial du directeur général de la Organisation Mondiale de la Santé, Raconté Le New York Times qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit sûr de revenir à des concerts, à des événements sportifs et à d’autres rassemblements publics de masse pendant encore 18 mois.



Une mise à jour sur les questions concernant les remboursements d’événements.

Nous continuerons de tenir les fans au courant de l’état des événements par e-mail et sur nos portails d’événements Covid-19.

NOUS: https://t.co/hh1FGeQHRr



Canada: https://t.co/h2RcwY42qp pic.twitter.com/nKfrxgbf11

– Ticketmaster (@Ticketmaster) 15 avril 2020

Mots clés:

guns n ‘roses

Publié dans:

Nouvelles

