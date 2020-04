Ticketmaster critiqué par une membre du Congrès américain pour refus de remboursement

La décision de Ticketmaster de modifier discrètement sa politique déclarée sur le remboursement des billets frotte beaucoup de gens dans le mauvais sens – y compris la membre du Congrès américain Katie Porter.

Ticketmaster a maintenant été mise à feu par la membre du Congrès américain Katie Porter, grâce à une décision extrêmement impopulaire de refuser les remboursements aux détenteurs de billets. La décision de refuser les remboursements alors que des milliers de spectacles ont été reportés ou reportés indéfiniment a suscité un tollé de fans, dont certains se retrouvent à tenir le sac sur des milliers de dollars de billets inutiles.

“J’applaudis Ticketmaster pour avoir continué à briller dans ce qui est apparemment une compétition pour fournir le pire service client dans n’importe quelle industrie”, a tweeté hier soir le démocrate californien. «Des frais de billets exorbitants pour des avantages négligeables – profitant maintenant d’une crise pour se remplir les poches? Niveau suivant. 👏🏼👏🏼👏🏼 ”

Le tweet a attiré plus de 1 000 réponses et près de 50 000 likes en moins de 24 heures, les fans furieux exhortant le représentant à punir le géant de la billetterie. “Cela ressemble à un cas pour le comité de la Chambre des services financiers, le sous-comité de la protection des consommateurs et des services financiers”, a répondu une personne. “Connaissez-vous quelqu’un à ce sujet?”

D’autres ont rapidement mis Ticketmaster dans un seau avec les grandes compagnies aériennes, qui ont apparemment également un problème à rembourser les vols reprogrammés. «Il faut vraiment du travail pendant cette pandémie pour que les compagnies aériennes soient belles!» un autre a noté. “Mais Ticketmaster l’a fait.”

Plus tôt dans la journée, Ticketmaster a publié une déclaration concise sur la question, précisant que sa politique était restée inchangée.

Mais les captures d’écran prouvent le contraire: lorsque COVID-19 a commencé à fermer ses portes à l’échelle nationale, le géant de la billetterie a secrètement éliminé les offres de remboursement pour tout ce qui était reporté ou reporté. En d’autres termes, si ce n’est pas complètement annulé, les acheteurs de billets sont bloqués avec l’achat.

Bien sûr, rien de tout cela n’est bon pour les dirigeants de Ticketmaster ou de Live Nation, une entreprise qui se bat maintenant pour survivre à 2020. Pas plus tard qu’hier, Live Nation a obtenu un prêt d’urgence de 120 millions de dollars pour faire face à la tempête, chaque dernière émission du calendrier étant annulée ou reportée. Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, qui a investi 1 million de dollars dans des actions Live Nation déprimées pour renforcer la confiance des investisseurs, a temporairement renoncé à son salaire de plusieurs millions de dollars.

L’effondrement suit de près une enquête du ministère de la Justice américain sur Live Nation, qui s’est concentrée sur la division Ticketmaster en propriété exclusive de la société. Live Nation a été accusé d’avoir violé divers décrets de consentement qui accompagnaient l’approbation par le MJ de l’acquisition par Live Nation de Ticketmaster, dont les concurrents prétendaient avoir été violés. L’enquête a été terminée en janvier, cependant, et les critiques ont critiqué le DOJ pour être allé doucement sur Live Nation et clôturer l’affaire avec peu de sanctions.