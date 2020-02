Ticketmaster de Live Nation s’étend à Taiwan avec le rachat de Tixcraft

Ticketmaster, propriété de Live Nation, a jeté son dévolu sur le marché très lucratif de la billetterie et de la promotion d’événements en Asie.

Ticketmaster, détenue à 100% par Live Nation, a récemment annoncé l’acquisition de Tixcraft, un service de billetterie populaire de Taïwan, ainsi que le lancement de Ticketmaster Singapore. Il est prévu que des manœuvres stratégiques connexes suivront, dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à sécuriser une partie substantielle des activités de billetterie et d’événements en Asie.

En décembre 2019, Ticketmaster a révélé qu’après beaucoup de négociations et de lobbying, ils avaient reçu une place sur le Sports Hub Panel de Singapour, ce qui signifie qu’ils pouvaient légalement vendre des billets pour des spectacles dans la structure massive et multi-arènes du même nom. Actuellement, seuls deux autres services de billetterie font partie du panneau Sports Hub. Et en janvier, Live Nation / Ticketmaster a profité de la nouvelle opportunité à Singapour en achetant ONE Production, qui est peut-être le plus grand promoteur d’événements du pays.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Digital Music News ce matin, Ticketmaster a noté que leur portée mondiale couvre désormais 32 pays, avec «plus de 500 millions de billets principaux traités chaque année».

Les actions de Live Nation, négociées sous le symbole LYV, n’ont pas sensiblement augmenté ou baissé de valeur dans la foulée de l’actualité.

Le président de Ticketmaster International, Mark Yovich, a pris un ton optimiste en discutant des deux «bases» que sa société avait formées à Singapour et à Taiwan, avant de parler positivement de l’impact que le rachat de Tixcraft et l’acquisition de Ticketmaster Singapour auront sur les fans et les promoteurs.

Chad Phillips, ancien directeur général d’APACTix, un service de billetterie concurrent de Singapour, a été embauché en tant que directeur général des opérations asiatiques de Ticketmaster. Phillips rendra compte aux nouveaux bureaux de Singapour, bien que, comme son titre le suggère, il supervisera l’ensemble des intérêts asiatiques de Ticketmaster.

Tixcraft a été fondée en 2014 et, selon l’entreprise, ses dirigeants actuels resteront employés. Les termes du rachat, y compris le coût, n’ont pas été rendus publics.

À la fin du mois dernier, le procureur général adjoint de la division antitrust du ministère de la Justice, Makan Delrahim, a prolongé le décret de consentement de Live Nation jusqu’en 2025 et a déclaré que la société “avait rompu les promesses faites au peuple américain”.