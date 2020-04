Ticketmaster Furloughs, des centaines dans le cadre d’un plan de réduction des coûts de 500 millions de dollars

Ticketmaster a autorisé des centaines d’employés dans le cadre d’un plan plus large visant à réduire les dépenses de 500 millions de dollars dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les employés concernés représentent environ un quart de l’équipe de Ticketmaster, selon les rapports préliminaires. Au moment d’écrire ces lignes, ni Ticketmaster ni le parent Live Nation n’avaient publiquement abordé la mesure de réduction des dépenses massive, mais des initiatives supplémentaires d’économies d’argent devraient être annoncées dans un proche avenir.

Il y a deux semaines, Digital Music News a été le premier à signaler les réductions imminentes, que Live Nation a mises en évidence dans un dossier de la SEC. Surtout, les licenciements suivent de près la décision de Ticketmaster d’émettre des dizaines de millions de remboursements sous la pression intense du public, bien qu’il ne soit pas clair si les remboursements sont directement liés à la décision de congé. Live Nation avait résisté à cette décision dans un effort désespéré pour économiser les coûts. “Pour le contexte, Live Nation a eu plus de 8 000 concerts et festivals impactés depuis mars, avec 6 500 événements reportés et 1 500 événements annulés”, a récemment informé Michael Rapino, PDG de Live Nation. “Et à ce jour, nous avons déjà remboursé 80 millions de dollars aux fans.”

Les employés en congé de Ticketmaster cesseront de recevoir des chèques de paie au début du mois prochain, bien que leurs prestations d’assurance maladie resteront en place. Il convient de mentionner que la plate-forme de billetterie a l’intention de ramener les travailleurs concernés à bord une fois que les opérations normales auront repris. Mais avec les États et les pays qui commencent seulement à prendre des mesures préliminaires pour rouvrir leurs économies, on ne sait pas quand cela se fera.

De plus, certains professionnels de la santé prévoient que les événements en direct nécessiteront un temps de retour particulièrement long, par rapport à d’autres sphères commerciales, en raison de leurs contacts personnels et de leurs interactions étroites.

Le mois dernier, Live Nation a placé chacun de ses spectacles à venir – y compris Bonnaroo – sur la glace en réponse à la crise COVID-19. (Maintenant, Bonnaroo devrait provisoirement avoir lieu le 24 septembre.)

On pouvait s’y attendre, Live Nation a été forcé de surmonter de graves obstacles fiscaux et opérationnels, qui ont été amplifiés par l’insatisfaction généralisée des clients à l’égard des politiques de remboursement de Ticketmaster. Live Nation et Ticketmaster ont répondu à ces préoccupations en lançant le plan de secours des billets.

Il y a deux jours, le Royaume d’Arabie saoudite a acheté une participation de 500 millions de dollars dans Live Nation, via des actions ordinaires. Bien qu’il semble probable que le gouvernement maintienne l’investissement dans un avenir prévisible, dans le cadre d’un plan à long terme pour renforcer son industrie du divertissement et son secteur touristique, les actions ont déjà plus de 50 millions de dollars de valeur.

C’est parce que l’action de Live Nation a augmenté de près de 7% aujourd’hui, à 46,53 $ par action. Ce prix est loin du plus haut de 52 semaines de l’entreprise de 76,60 $, mais c’est plus du double du plus bas de 21,70 $ que les actions ont touché pendant le début de la pandémie, et environ 10% de plus que les quelque 38 $ par action que l’Arabie saoudite payé.