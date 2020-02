Ticketmaster, les dirigeants de StubHub témoignent devant le panel du Congrès

Les efforts continus du Congrès pour lutter contre les pratiques trompeuses en matière de billetterie et la baisse des prix des billets ont pris la forme d’une audition complète, à laquelle des dirigeants des principales sociétés de billetterie américaines ont été appelés à témoigner.

Un panel de la Chambre des représentants dirigé par la représentante du Colorado, Diana DeGette, interrogera ces dirigeants – y compris les hauts responsables de Ticketmaster, StubHub et Vivid Seats – sur les «pratiques trompeuses et déloyales» dans leur sphère commerciale, ainsi que sur les mesures possibles pour les éliminer. pratiques et réduire le coût global de la participation à des événements en direct.

Parlant de l’enquête, la représentante DeGette a déclaré qu’elle et ses collègues sont impatients de déterminer pourquoi de nombreux fans qui souhaitent assister à des concerts sont obligés de payer des «frais exorbitants», en plus d’identifier «ce que nous pouvons faire pour mieux protéger les consommateurs à l’avenir . “

L’audience a été principalement programmée en réponse à un rapport publié par le Government Accountability Office (GAO), qui a révélé que les frais cachés, les robots revendeurs et les «sites Web en marque blanche» (ceux qui ressemblent à des distributeurs de première main mais sont en fait des plateformes de revente) sont gonflant considérablement le prix des billets.

Amy Howe, présidente et chef de la direction de Ticketmaster, Bryan Perez, PDG d’AXS Tickets, Stephanie Burns, vice-présidente de StubHub, Ryan Fitts, vice-président des affaires juridiques de Vivid Seats, Don Vaccaro, cofondateur et PDG de TicketNetwork, et Joe Choti, président et chef de la direction de Tickets.com, sont tous d’accord. témoigner devant le panel.

La semaine dernière, le représentant du New Jersey, Bill Pascrell Jr., s’est engagé dans un va-et-vient avec Pearl Jam sur le BOSS Act, un projet de loi parrainé par Pascrell Jr. qui, s’il était adopté, appliquerait une série de règles et de règlements aux distributeurs de billets. . Bien que les deux parties reconnaissent que l’industrie de la billetterie peut mieux servir les clients, leurs désaccords sur la manière d’apporter des changements positifs sont révélateurs des nombreux angles et de la complexité du problème.

Et hier, les responsables du Royaume-Uni ont envoyé un message fort aux futurs scalpers de billets en condamnant deux revendeurs de premier plan à six ans et demi combinés derrière les barreaux.

La députée DeGette a représenté le premier district du Congrès du Colorado depuis 1997 et devrait affronter un challenger en novembre.