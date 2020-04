Ticketmaster met à jour sa politique de remboursement pour les spectacles qui restent «dans les limbes»

Ticketmaster a rapidement mis à jour son plan de secours des billets, qui permet désormais aux détenteurs de tickets de demander le remboursement des spectacles que les organisateurs de l’événement ont reportés de 60 jours sans annoncer officiellement de nouvelles dates.

Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a annoncé le changement sur Twitter: «Fans, nous vous entendons. Nous ne voulons pas que vous attendiez dans les limbes pendant que les émissions sont reprogrammées. Grâce à vos commentaires, @LiveNation a révisé notre politique de remboursement. Si de nouvelles dates ne sont pas fixées dans 60 jours, vous pourrez obtenir un remboursement à ce moment-là. “

La modification intervient après que certains fans ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la politique de remboursement et, en particulier, de son incapacité à tenir compte des émissions qui avaient été reportées, mais non reportées.

Dans le cadre du plan de secours des billets, les détenteurs de billets reçoivent automatiquement des remboursements pour les spectacles annulés, tandis que les spectacles reprogrammés offrent aux détenteurs de billets la possibilité de demander un remboursement complet ou, pour certains événements, un bon pour 150% du prix d’achat initial. Cependant, le statut de remboursement des émissions qui ont été reportées, mais non reportées, était auparavant une zone grise.

Sur Twitter, la société mère de Ticketmaster, Live Nation, a écrit: «Nous avons également vu vos commentaires sur les émissions reportées, et vous avez raison, vous ne devriez pas avoir à attendre un remboursement si cela prend plus de temps pour déterminer de nouvelles dates. Grâce à vous, nous avons mis à jour notre politique de remboursement. Si une nouvelle date n’est pas reportée dans les 60 jours suivant le report de votre émission, vous pourrez demander un remboursement à ce moment-là. “

La réponse de certains utilisateurs des médias sociaux à la mise à jour du plan de secours des tickets a été positive. «Merci, c’est la bonne décision! Heureux que votre entreprise écoute », a tweeté un client.

Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour du plan de secours des billets avait été annoncée sur le compte Twitter de Live Nation, ainsi que celle du PDG Michael Rapino, mais pas sur le profil de Ticketmaster. Certes, la poignée Twitter de Ticketmaster et la poignée Twitter de Ticketmaster Fan Support sont restées remarquablement silencieuses ces derniers temps – la première pendant trois jours et la seconde pendant plus d’une semaine.

Le Ticket Relief Plan a fait ses débuts à la suite de l’insatisfaction généralisée des fans à l’égard des changements de politique de remboursement de Ticketmaster au milieu de la crise des coronavirus (COVID-19).