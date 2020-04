Ticketmaster modifie tranquillement sa politique de remboursement (TL; DR: vous êtes foutu)

Ticketmaster fait face à un examen approfondi et à de nombreuses critiques de la part des fans après avoir discrètement changé sa politique de remboursement pour couvrir exclusivement les événements annulés, au lieu de ceux qui ont été reportés ou reprogrammés.

Ce n’est pas un secret que la crise des coronavirus (COVID-19) a mis un terme à l’industrie des événements en direct. Répondant à la fois aux mandats du gouvernement et aux problèmes de santé, les promoteurs ont annulé (ou retardé) les événements sportifs, les concerts et essentiellement toutes les autres fonctions de divertissement basées sur le public.

Et comme on pouvait s’y attendre, un nombre important de participants potentiels cherchent à recevoir des remboursements pour les billets qu’ils ont achetés avant la pandémie. En répondant à ce groupe sans précédent de demandes de remboursement, Ticketmaster a discrètement modifié sa politique de remboursement pour ne couvrir que les événements annulés – pas les nombreuses fonctions que les promoteurs ont indéfiniment «reportées» ou reprogrammées à une date / heure que certains détenteurs de tickets ne peuvent pas faire.

Auparavant, la politique de remboursement de Ticketmaster stipulait: “Les remboursements sont disponibles si votre événement est reporté, reporté ou annulé.”

Maintenant, cependant, la politique de remboursement de la société Live Nation dit simplement: “Les remboursements sont disponibles si votre événement est annulé.”

De plus, la page Web «Coronavirus Impact» de Ticketmaster décrit très soigneusement la différence entre les annulations et les reports, en plus des politiques correspondantes de chacune.

Sur les réseaux sociaux, la frustration des fans face à l’inversion du remboursement semble déborder.

Un utilisateur agité de Twitter a écrit: «@Ticketmaster ne m’aidera pas avec mon remboursement… Il est temps d’appeler un avocat et @bbb_us [the Better Business Bureau]. “

Une autre personne mécontente a demandé: “Pourquoi est-ce que lorsque j’achète des billets de concert, vous retirez l’argent de mon compte en quelques secondes, mais lorsque les spectacles sont annulés, cela peut vous prendre des mois pour rendre mon argent ??”

Enfin, un autre fan a tweeté: «Tous les concerts pour lesquels j’ai acheté des billets ont été« reportés »… Et si vous nous remboursiez simplement notre achat? Personne ne connaît leur avenir pour le moment. »

Plus tôt cette semaine, Digital Music News a été le premier à signaler qu’un client en colère avait déposé un recours collectif contre la plate-forme de revente de billets StubHub, au sujet de la décision de la marque de fournir des bons (au lieu de remboursements en espèces) pour les billets pour des événements annulés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans un communiqué, StubHub a noté: «Il nous est actuellement impossible d’offrir un remboursement immédiat en espèces à tous les acheteurs.» Il est probable que Ticketmaster rencontre des difficultés fiscales similaires, bien qu’à une échelle beaucoup plus grande. (StubHub déplace environ 5 milliards de dollars de billets par an, alors que le volume des ventes annuelles de Ticketmaster a dépassé 30 milliards de dollars par le passé.)

Restez à l’écoute pour des mises à jour supplémentaires sur la politique de remboursement de Ticketmaster.