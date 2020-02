Tidal de Jay-Z a perdu 37 millions de dollars en 2018; Plus de 100 000 abonnés sous caution

Tidal de Jay-Z a perdu environ 37 millions de dollars et 100000 abonnés américains en 2018, selon des chiffres récemment publiés.

Les revenus globaux du service de streaming musical ont augmenté de plus de 25% par rapport à 2017 pour atteindre près de 150 millions de dollars, selon un dossier déposé auprès de l’agence gouvernementale britannique Companies House. Cependant, les revenus américains de 2017 étaient d’environ 71,5 millions de dollars, tandis que les paiements des abonnés américains ont totalisé 57,4 millions de dollars en 2018, soit une perte de 14,1 millions de dollars et, à son tour, au moins 100000 abonnés. Il convient également de noter que les revenus internationaux sont passés de 39,6 millions de dollars à 84,5 millions de dollars entre 2017 et 2018.

Tidal ne propose pas de version gratuite, et le rapport indique que 97,7% des revenus 2018 de la plate-forme proviennent des frais d’abonnement, les deux pour cent restants provenant de parrainages.

Mise à jour: Tiffanie Yakum, représentante des relations publiques de Tidal du MWWPR, a exigé que nous corrigions notre estimation de 100 000 abonnés perdus, affirmant que les abonnés ont augmenté d’une manière ou d’une autre au cours de la période. Mais Yakum a jusqu’à présent refusé d’expliquer publiquement comment cette affirmation est possible compte tenu des données financières déposées; auparavant, Tidal a été accusé d’avoir fait de fausses déclarations concernant leurs abonnés, leurs états financiers et la comptabilité des redevances.

En plus de divulguer ces gains révélateurs et ces statistiques d’audience, le rapport a déclaré que Tidal est disponible dans plus de 54 pays et que les abonnés ont accès à une bibliothèque de plus de 60 millions de chansons (ainsi qu’à un quart de million de vidéos musicales).

Tidal a été lancé en 2015, après que Jay-Z a acheté Aspiro, une société norvégienne de streaming musical.

La marque a mis en avant et promu l’audio HiFi sans perte depuis le début, et les contacts de l’industrie de Jay-Z ont été utilisés pour amener un certain nombre d’artistes de haut niveau dans le giron, dont Rihanna, Kanye West, Coldplay et Arcade Fire. Cependant, ces actes et d’autres ont fait l’objet de critiques de la part des fans après que leur nouvelle musique a été mise à disposition pour être diffusée uniquement via Tidal.

Du côté des artistes, Tidal a été la cible de plaintes – et d’un énorme procès pour violation du droit d’auteur – sur sa méthode de calcul du nombre total d’auditeurs de chansons et d’albums. Certains ont dit que Tidal réduit délibérément ses comptes de flux (et les paiements correspondants) en appliquant une définition stricte de ce qui constitue un jeu. En 2017, Kanye West, un premier bailleur de fonds et membre du conseil d’administration de Tidal, a quitté l’entreprise et a déclaré qu’il lui devait 3 millions de dollars. Le procès ultérieur a été réglé à l’amiable.

Et en 2019, Jay-Z a menacé de poursuivre tout le pays de Norvège pour un différend sur les statistiques d’écoute. Ce niveau de bizarrerie et d’orgueil peut contribuer à la spirale descendante de cette entreprise.

Sprint a acheté un tiers de Tidal en 2017, pour quelque 200 millions de dollars.