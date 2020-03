TikTok crée un conseil pour établir une politique de téléchargement-modération

TikTok a créé le Content Advisory Council, un groupe de sept membres conçu pour guider et développer les procédures de modération de téléchargement d’utilisateur de l’application de partage de vidéos.

Dans une déclaration ouverte, la directrice générale de TikTok aux États-Unis, Vanessa Pappas, a décrit les objectifs et les buts à long terme du Content Advisory Council. Les sept membres actuels seront finalement rejoints par cinq autres «leaders d’opinion qui peuvent nous aider à élaborer des politiques prospectives», bien qu’un calendrier pour l’adhésion supplémentaire des professionnels du Conseil n’ait pas été établi.

Cinq des sept membres initiaux du CAC occupent des postes importants dans les universités et les facultés de droit de toute l’Amérique. Le conseil comprend la fausse experte Hany Farid, l’expert en droit technologique Mary Anne Franks, la spécialiste de la santé mentale Vicki Harrison, le professionnel de la communication politique Dan Schnur et le pilier de la liberté d’expression / réglementation du contenu Dawn Nunziato, qui sert également de conseiller. chaise.

Les deux autres membres du CAC – Rob Atkinson et David Ryan Polgar – travaillent respectivement pour un groupe de réflexion de premier plan et une importante organisation de sensibilisation aux technologies.

Tous ceux qui siègent au Conseil consultatif sur le contenu «fourniront des avis et des conseils sans faille sur les politiques et pratiques de TikTok» concernant la modération du contenu, y compris le discours politique, le discours de haine et ce qui constitue des médias inappropriés.

La réunion inaugurale de la CAC devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci, mais compte tenu de la tendance récente des blocages mandatés par le gouvernement, des commandes de travail à domicile des entreprises et des efforts d’auto-quarantaine résultant de la pandémie de coronavirus (COVID-19), une le report semble probable. Alternativement, la réunion d’ouverture pourrait être conduite à distance.

ByteDance, une société de technologie basée à Pékin, a créé TikTok en 2012, et ces dernières années, la plate-forme est devenue extrêmement populaire à travers le monde. TikTok a aidé à faciliter l’essor de plusieurs chansons et artistes bien connus, y compris Lil Nas X et son «Old Town Road», gagnant d’un Grammy, et la musique continue de jouer un rôle de premier plan sur l’application.

Cependant, tout n’a pas été facile pour TikTok. De nombreux politiciens (des deux côtés du spectre politique) ont conclu que l’application présente un risque pour la sécurité nationale. Et l’année dernière, l’armée et la marine américaines ont interdit au personnel d’utiliser TikTok; L’armée australienne a emboîté le pas.

Plus tôt cette semaine, il a été signalé que les modérateurs de TikTok avaient empêché les utilisateurs «laids» de faire des tendances parce qu’ils craignaient que leurs profils affectent négativement la perception publique de la plate-forme elle-même.